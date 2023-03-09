За словами джерела, Apple оцінює базову 11-дюймову версію iPad Pro з OLED в $1500, а 13- дюймову – $1800.

Відомо, що компанія Apple вже працює над наступним поколінням iPad Pro, які перейдуть на OLED-екрани. Як виявилося, через це поліпшення планшети будуть коштувати на 80% дорожче, ніж актуальні моделі.

Про це повідомляє корейське видання The Elec з посиланням на джерела в індустрії. Якщо інсайд вірний, то 11-дюймова версія iPad Pro з OLED буде коштувати мінімум $1500, а базова 13-дюймова модель обійдеться в $1800. Поточний модельний ряд iPad Pro з екранами IPS і mini-LED коштує від $799 і $1099 відповідно.

Водночас зміна цінової стратегії для нового iPad Pro зробить планшети значно дорожче деяких "макбуків". Для порівняння базовий MacBook Air з чіпом M2 коштує всього $1199, а MacBook Pro на M2 – $1299.

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Думки в галузі з цього приводу розділилися. Одні джерела вважають зростання цін закономірним процесом, враховуючи використання більш дорогого типу матриці, яка приверне увагу лояльних клієнтів. Інші вважають це рішенням помилкою, бо зараз на ринку планшетів в айпадів велика кількість більш доступних альтернатив.

Зазначається, що впровадження OLED-дисплеїв в iPad Pro дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Швидше за все, Apple випустить перші iPad з OLED-дисплеями навесні 2024 року – цикл життя Pro-моделей, як правило, становить півтора року.

Які гаджети Apple випустить до кінця 2023 року

У січні компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а кількома днями раніше представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.

У найближчі пару місяців компанія планує представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом М2.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, можливо, нові планшети.

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