Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, наразі обговорює зі своїм радником Девідом Саксом питання про те, щоб зробити повний доступ до соцмережі платним.
Одна з ідей – дозволити користуватися Твіттером безкоштовно для всіх протягом певного періоду щомісяця. А для продовження користування і публікації контенту доведеться доплатити, повідомляють журналісти Platformer з посиланням на джерело.
Втім, поки невідомо, наскільки серйозно Маск і Сакс ставляться до цього плану, уточнює Platformer. У виданні вважають, що оновлена підписка Twitter Blue стане економічно невигідною для компанії. Зараз у підписки не більше 100 000 користувачів, а її подорожчання на 37,5% до 7,99 долара може викликати відтік передплатників.
Крім цього, журналісти прийшли до висновку, що зниження рекламного навантаження вдвічі коштуватиме компанії приблизно $6 доларів на місяць на людину. Таким чином, Twitter заробить лише 2 долари.
"Twitter вже ніколи не буде як раніше"
За словами джерел Platformer, в Twitter зараз "панує хаос", а Ілон Маск, щоб профінансувати операцію з купівлі соцмережі, навантажив компанію боргами на $13 млрд. При цьому Twitter була збитковою протягом 8 з останніх 10 років.
Компанія попрощалася з половиною співробітників – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією.