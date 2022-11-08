Журналісти дізналися, що підписка Twitter Blue може стати лише прелюдією до глобальної зміни.

Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, наразі обговорює зі своїм радником Девідом Саксом питання про те, щоб зробити повний доступ до соцмережі платним.

Одна з ідей – дозволити користуватися Твіттером безкоштовно для всіх протягом певного періоду щомісяця. А для продовження користування і публікації контенту доведеться доплатити, повідомляють журналісти Platformer з посиланням на джерело.

Втім, поки невідомо, наскільки серйозно Маск і Сакс ставляться до цього плану, уточнює Platformer. У виданні вважають, що оновлена підписка Twitter Blue стане економічно невигідною для компанії. Зараз у підписки не більше 100 000 користувачів, а її подорожчання на 37,5% до 7,99 долара може викликати відтік передплатників.

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Крім цього, журналісти прийшли до висновку, що зниження рекламного навантаження вдвічі коштуватиме компанії приблизно $6 доларів на місяць на людину. Таким чином, Twitter заробить лише 2 долари.

"Twitter вже ніколи не буде як раніше"

За словами джерел Platformer, в Twitter зараз "панує хаос", а Ілон Маск, щоб профінансувати операцію з купівлі соцмережі, навантажив компанію боргами на $13 млрд. При цьому Twitter була збитковою протягом 8 з останніх 10 років.

Компанія попрощалася з половиною співробітників – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією.

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