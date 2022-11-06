З появою платних галочок у Твіттері, багато акаунти почали створювати фейки знаменитостей.

Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Тепер вона коштує 7,99 долара (~300 грн) на місяць замість 4,99 долара.

Поки Twitter Blue несе в собі єдину перевагу – "синя галочка" поруч з ім'ям користувача. Інших функцій в ній поки немає, вони з'являться в майбутньому.

Раніше галочку видавали тільки відомим особистостям, політикам і компаніям після проходження верифікації. Тепер же її дають абсолютно будь-якому акаунту, який оплатив підписку. Спритні користувачі вже встигли наочно показати, чому роздавати галочки всім підряд – не найкраща ідея.

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Так, два користувачі з уже активною верифікацією тимчасово перейменувалися в Тобі Магуайра і Бена Аффлека, і опублікували пости з анонсом неіснуючих фільмів про Людину-павука і Бетмена – за пару годин вони набрали сотні тисяч лайків і тисячі ретвітів. Нового власника Twitter, Ілона Маска, теж спробували підставити – але акаунт тут же заблокували.

Маск же за подібні дії пообіцяв банити без можливості повернення грошей: "Якщо мільйон шахраїв захочуть так зробити, це ж величезна купа халявних грошей". Чи встоїть система модерації компанії на тлі звільнення 50% співробітників, неясно.

У майбутньому підписка Twitter Blue отримає інші "фішки" – про них говориться в описі програми Twitter в App Store:

менша кількість реклами,

можливість публікувати довгі відеоролики

пріоритетне ранжування постів в пошуку, відповідях і згадках.

Купівля Маском твіттера: що відбувається з соцмережею

Про плани Маска придбати Twitter стало відомо у квітні 2022, але в липні він відкликав пропозицію. Компанія майже відразу подала на нього до суду, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі.

У жовтні підприємець все-таки вирішив завершити операцію з купівлі соцмережі за домовлені раніше $44 млрд. Щоб профінансувати угоду, він навантажив компанію боргами на $13 млрд. При цьому Twitter була збитковою протягом 8 з останніх 10 років.

Один із заходів з оптимізації – масштабні звільнення. Днями Маск звільнив половину співробітників Twitter – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією

Також новий глава Twitter хоче зробити безкоштовною і доступною для всіх користувачів функцію редагування твітів. Зміна може бути реалізовано вже на цьому тижні.

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