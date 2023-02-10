Бізнесмен не зрадів новині, що після покупки твіттеру суспільний інтерес до його персони став слабшати.

Новий власник і СЕО Twitter Ілон Маск звільнив провідного інженера компанії після його заяви про те, що бізнесмен втрачає популярність на платформі.

Зазначається, що інцидент стався 7 лютого, коли Маск зібрав групу інженерів Twitter, щоб дізнатися, чому його кількість переглядів у Twitter в останні місяці йде на спад. Зокрема, бізнесмен був обурений тим, що у нього більше ніж 100 млн підписників, але при цьому він збирає лише десятки тисяч реакцій.

Співробітники показали маску внутрішні дані про взаємодію з його акаунтом, а також діаграму з Google трендів, які свідчать про те, що суспільний інтерес до нього падає. Згідно з наданою інформацією, популярність Маска була на піку в квітні минулого року, коли він запропонував угоду Twitter, і з того часу впала більш ніж в 10 разів.

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Маск, як пишуть ЗМІ, не дуже добре сприйняв цю новину і вирішив просто звільнити інженера, який висловив свою думку. Іншим співробітникам він наказав відстежувати, скільки разів кожен з його твітів потрапляє в рекомендації – учасникам зустрічі не вдалося переконати Маска в тому, що зниження числа переглядів у нього не пов'язане з проблемами в алгоритмі Twitter.

Нагадаємо, наприкінці грудня Twitter додав лічильник переглядів для публікацій. На думку Маска, це демонструє, наскільки жвавіше твіттер, ніж може здатися.

Як змінився Twitter після покупки Маском

Ілон Маск прийшов на посаду генерального директора Twitter менш ніж три місяці тому, але вже встиг перевернути компанію і її соцмережу догори дном. За цей час Маск встиг звільнити ключових топ-менеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%, скасував довічні бани та втратив важливих рекламодавців.

Мільярдера звинувачують в тому, що він зіпсував корпоративну "твітерську" культуру, яку компанія будувала протягом 16 років, а разом з нею й імідж соцмережі, заснований на довірі користувачів. УНІАН переказував розслідування The Verge, в якому представлена детальна хроніка подій.

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