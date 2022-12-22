На думку Маска, це демонструє, наскільки жвавіший Twitter, чим може здатися.

У соцмережі Twitter для користувачів запустили новинку - лічильник переглядів твітів.

Про це повідомив відомий бізнесмен, власник соцмережі Ілон Маск у Twitter. За його словами, така опція - це нормально для відео.

"Це демонструє, наскільки жвавіший Twitter, чим може здатися, оскільки більше 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть, не відповідають і не лайкають, оскільки це публічні дії", - пояснив своє рішення він.

Відео дня

Ілон Маск і Twitter

Нагадаємо, Ілон Маск купив Twitter у жовтні цього року. Після цього у соцмережі почалися зміни, а сам Маск втрапив у низку скандалів. У середині листопада Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Із появою платних галочок у Твіттері, які міг отримати будь-хто, багато акаунтів почали створювати фейки знаменитостей.

Нещодавно Маск запустив у Twitter опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережею. 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з поста СЕО Twitter. Всього в голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, соціальна мережа Twitter планує збільшити ліміт символів у постах із нинішніх 280 до 4000.

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