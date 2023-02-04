Щоправда, для цього їм доведеться спочатку заплатити за підписку Twitter Blue.

Власник Twitter Ілон Маск оголосив, що соціальна мережа почне ділитися доходами від реклами з авторами. Щоправда, для цього їм доведеться спочатку заплатити за підписку Twitter Blue.

"Відсьогодні Twitter почне ділитися доходами від реклами з авторами, якщо в їх гілках буде показана реклама", – говориться в твітті Маска. Інших деталей про те, як цей функціонал буде реалізований, мільярдер не навів.

Варто зауважити, що підтримка авторів є й в інших платформ – наприклад, YouTube і TikTok. Однак там на виплати можуть розраховувати тільки автори, які відповідають вимогам за кількістю передплатників або залученості. Чи будуть висунуті аналогічні вимоги в Twitter, неясно.

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До слова, вартість самої підписки Twitter Blue становить $8 на місяць. Окрім "синьої галочки" поруч з ім'ям підписникам стають доступні редагування твітів (протягом 30 хвилин після публікації), режим читання, а також можливість завантажувати відео в 1080p.

В майбутньому підписники Twitter Blue будуть бачити вдвічі менше реклами та зможуть публікувати довші ролики (поточний ліміт – 140 секунд).

Як змінився Twitter після покупки Маском

Ілон Маск став власником Twitter близько трьох місяців тому, але вже встиг перевернути компанію і її соцмережу догори дном. За цей час Маск встиг звільнити ключових топ-менеджерів, скоротив чисельність персоналу на 50%, скасував довічні бани та втратив важливих рекламодавців.

Мільярдера звинувачують в тому, що він зіпсував корпоративну "твітерську" культуру, яку компанія будувала протягом 16 років, а разом з нею й імідж соцмережі, заснований на довірі користувачів. УНІАН переказував розслідування The Verge, в якому представлена детальна хроніка подій.

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