Лідерами виявилися зовсім не iPhone 14 Pro Max чи Galaxy S22 Ultra.

Відомий техноблогер MKBHD з більш ніж 16 млн підписників в YouTube провів "сліпий тест" камер смартфонів 2022 року, щоб з'ясувати, у якого апарату виходять найякісніші фотографії.

В порівнянні взяли участь 16 смартфонів, що вийшли у 2022 році. Серед них iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro і Pixel 6a, Galaxy S22 Ultra, Asus Zenfone 9 і OPPO Find X5 Pro.

Блогер зробив на кожну модель по три знімки в автоматичному режимі, а потім на спеціальному сайті запропонував користувачам проголосувати за найякісніші з їх точки зору фото – в прямому порівнянні, але без вказівки пристрою, на які вони були зроблені. Всього в голосуванні взяли участь 600 тисяч осіб.

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Так, за результатами голосування переміг бюджетний смартфон Pixel 6a від Google, набравши найбільше балів за сумою в трьох категоріях: звичайний знімок, нічний і портрет. Друге місце дісталося Pixel 7 Pro, третє – Zenfone 9. Флагман Samsung на п'ятому місці, а iPhone 14 Pro посів лише сьоме.

Найгіршими апаратами за результатами голосування стали Sony Xperia I VI та Motorola Edge 30 Ultra. Також ближче до кінця списку розмістилися Nothing Phone (1), OnePlus 10 Pro і Xiaomi 12S Ultra з найбільшою в світі камерою.

Подібне голосування проводиться блогером щороку, починаючи з 2017-го, і смартфони Apple за цей час жодного разу не перемагали. Наприклад, у 2020 році переміг ASUS ZenFone 7 Pro, а торік – Google Pixel 5а.

Варто наголосити, що подібні голосування корисні тим, що відображають такі моменти, як людське сприйняття та алгоритми стиснення фото в соцмережах. Професіонал і звичайний користувач оцінюють якість фотографії за різними критеріями. Так, наприклад, фахівці DxOMark обрали Huawei Mate 50 Pro найкращим камерофоном 2022 року.

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