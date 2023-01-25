Видобуток біткоїна та інших альткоїнів давно не вигідний, через що майнери позбавляються від відеокарт, за допомогою яких добували криптовалюти.

Відеокарти, що використовувалися для майнінгу ккриптовалют, часто маскуються для продажу в якості нових або вживаних нетривалий час.

Про це йдеться в свіжому розслідування, проведеним ютубером Іскандаром Соузою і комп'ютерним фахівцем Пауло Гомесом, повідомляє портал Videocardz.

Експерти наголошують, що графічні карти після майнінгу, що продаються як абсолютно нові продукти, це не нове явище. Однак у міру того, як з'являються подібні історії, майнери шукають нові хитрощі, як позбутися від відеокарт, які їм більше не потрібні.

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Так, один з останніх трюків, який використовується майнерами – фарбування мікросхем пам'яті відеокарт, щоб вони виглядали новіше, ніж повинні бути. Таким чином маскується характерний жовтуватий відтінок, що виявляється у чіпів після довгої роботи при високій температурі.

Жовтий відтінок пам'яті та графічного процесора може бути результатом перелютовування Майнерами компонентів на нові плати або просто надлишковим нагріванням при тривалому використанні. Якою б не була причина, жовтий відтінок є явною ознакою того, що карта не нова.

Інший трюк – нанесення на чіпи пам'яті фарбу з новим маркуванням. Вона може виглядати як зазвичай, але якщо потерти, то з'ясується, що справжнє маркування йде другим шаром.

Дослідники підсумували, що не варто відразу робити висновки, побачивши жовтий відтінок на компонентах відеокарти, однак при покупці карти з рук варто як слід її оглянути. Так, наявність гарантійних наклейок і відсутність пилу не завжди гарантує історію карти: іноді наклейки теж можуть бути не цілком справжніми.

Кінець епохи: прибутковість майнінгу на відеокартах повністю обвалилась

Після переходу блокчейна Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в середині вересня майнінг цієї криптовалюти на відеокартах став неможливий. Незабаром після цього катастрофічно впала і прибутковість видобутку інших альткоїнів – майнінг перестав приносити дохід практично повністю.

Тепер навіть при злегка позитивному, чистому результаті потрібно від 20 до 70 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт. Через це на вторинному ринку можна знайти купу оголошень з продажів відеокарт, за допомогою яких добували криптовалюта.

Разом з тим експерти відзначають, що крипторинок сам по собі вкрай нестабільний і, безумовно, існує безліч груп і окремих людей, які сподіваються знайти спосіб зробити майнінг на відеокартах знову прибутковим.

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