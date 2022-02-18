Майнінг і трейдинг – не єдиний спосіб отримати дохід від цифрових активів.

2022 цілком може стати роком, коли інтерес до криптовалюти підсилить небувалий інтерес не тільки серед фінансових акул, але і у простих користувачів. Нагадаємо, що вчора в Україні нарешті легалізували віртуальні активи.

Біткоїн, за прогнозами, до кінця року подорожчає до $200 тисяч, Ethereum та інші альткоїни женуться за новими рекордними максимумами. Саме час згадати найпопулярніші способи інвестицій та заробітку на криптовалютах. Про них розповіло видання "РБК".

Створення майстерноди

У деяких блокчейнах існує дворівнева мережа: якщо на першому користувачів обслуговують майнери, то на другому роботу мережі забезпечують майстерноди. Це спеціальні криптогаманці з просунутим функціоналом, в яких зберігається повна версія блокчейна та синхронізуються операції в режимі реального часу. За це власники майстерень отримують винагороду. Загалом же цей спосіб найбільше нагадує майнінг, проте має ряд специфічних рис.

Найвідоміша мережа, що використовує таку систему – це Dash. Для запуску майстерноди в мережі Dash необхідно мати на гаманці як мінімум 1 тисячу токенів Dash ($113 тис.за курсом). Власники отримують 45% комісій за транзакції, пропорційно сумі вкладу.

Переваги цього способу перед традиційним майнінгом: створення майстерноди не вимагає супер-навороченного комп'ютера та створення майнінг-ферм. Таким способом можна заробляти в мережах Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Energy (NRG), Sapphire (SAPP).

Лендінг

Мало хто знає, але при наявності криптовалюти її можна передавати третім особам під відсоток – це і називається лендінгом. Ця послуга доступна серед криптовалютних бірж для забезпечення ліквідності, а також інвесторів для здійснення угод. Передані кошти блокуються в смарт-контракті.

Розглянемо два види лендінгу, які пропонує найбільша біржа Binance:

Безстроковий контракт – низька процентна ставка, але кошти з такого контракту можна вивести або додати коли завгодно;

Фіксований контракт – вища процентна ставка, але кошти не можна вивести аж до встановленого терміну.

Binance пропонує своїм користувачам можливість вкласти крипту в безстроковий контракт з використанням стейблкоїнів USDT. Процентна ставка за таким вкладом складе 7% річних. Вища процентна ставка – 12% річних у безстрокового контракту токена CAKE.

Токен криптогри Axie Infinity (AXS), своєю чергою, пропонує фіксовані контракти під 25% річних, але кошти, вкладені в контракт, блокуються на сім днів. Лендінг-платформа Celsius забезпечує фіксований контракт на Ethereum під 5,3%.

Фан-токени

За своєю суттю, фан-токени – це звичайна криптовалюта на зразок DOGE або Shiba. Їх фішка в тому, щоб забезпечити тісну взаємодію артистів і клубів зі своїми фанатами.

На платформі Socios.com представлена крипта футбольних клубів "Мілан", "Парі Сен-Жермен", "Ювентус", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", а також промоушен змішаних єдиноборств UFC.

Переважно, ціна таких монет прив'язана до важливих подій в спортивних організаціях. Як, наприклад, трансфер Ліонеля Мессі в "ПСЖ" в серпні 2021 року. Тоді криптоатрибут клубу за кілька днів подорожчав на 160%.

Раніше експерти ринку радили інвесторам потихеньку позбавлятися від мемної крипти. Наголошується, що з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів.

Писали також про криптовалюти, які найбільше подорожчали за тиждень. Серед них як монети з реально робочим продуктом, так і ті, які не несуть в собі ніякого сенсу.

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