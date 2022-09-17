Зазначається, що навіть при злегка позитивному чистому результаті потрібно від 20 до 70 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт.

Всього через день після "злиття" Ethereum, у рамках якого друга за популярністю цифрова монета у світі успішно перейшла від Proof of Work (PoW) до Proof of Stake (PoS), прибутковість майнінгу на GPU "повністю обвалилася".

Про це повідомляє видання Tom's Hardware після аналізу даних сервісу WhatToMine.

Зокрема, якщо майнити Ethereum при вартості електрики 10 центів за 1 кВч, то найкращі результати показують GeForce RTX 3090 і Radeon RX 6800/XT. Проте і в цьому випадку максимальний заробіток становить лише 6 центів. І це при тому, що розрахунки не враховують вартість електроенергії та знос відеокарти.

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За підрахунками видання, навіть при злегка позитивному чистому результаті буде потрібно більше ніж 20 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт. Нижче представлена таблиця з актуальними цінами на відеокарти (за даними eBay) і їх поточної рентабельності або нерентабельністі. У більшості випадків вона знаходиться в мінусі.

Дослідники відзначили, що це чудова новина для тих геймерів, які планують зібрати новий ігровий ПК або оновити чинний. Скоро на вторинному ринку можна буде знайти безліч топових відеокарт, за допомогою яких добували криптовалюта.

При цьому Tom's Hardware попередили читачів про те, що крипторинок сам по собі вкрай нестабільний і, безумовно, існує безліч груп і окремих людей, які сподіваються знайти спосіб зробити майнінг на відеокартах знову прибутковим.

Кінець місяця для геймерів обіцяє бути цікавим. NVIDIA повинна представити свої відеокарти GeForce RTX 40-ї серії. Паралельно Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт зі своєю флагманською лінійкою Arc. Також до кінця місяця очікується анонс нових процесорів сімейства Raptor Lake 13-го покоління.

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