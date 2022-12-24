Компанія показала концепти Meizu 19, а також анонсувала флагманські новинки 2023 року.

Китайський виробник Meizu анонсував своє повернення на ринок смартфонів. На радість фанатів були офіційно представлені нові флагмани лінійки Meizu. Щоправда, чекати їх доведеться довго.

Найцікавіше, що компанія прийняла рішення відмовитися від випуску 19-ї серії. Замість цього був відразу анонсований Meizu 20. Пристрої все ще знаходяться в розробці, але розповісти докладніше про них бренд буде готовий лише навесні 2023 року.

Презентація обійшлася без технічних подробиць, але очікується, що пристрої будуть побудовані на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2. Інсайдери також приписують Meizu 20 акумулятор місткістю 4700 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

При розробці нового флагмана в Meizu вирішили максимально враховувати побажання своїх користувачів. Протягом року компанія збирала концепти дизайну майбутнього девайса, надіслані фанатами. Користувачі неабияк нафантазували – одна камера у формі панди чого варта.

Окремо варто звернути увагу на складну модель за типом Galaxy Z Flip4 – можливо в компанії працюють над таким складним телефоном. Ще більше концептів компанія показала у відео:

На жаль, це лише макети, хоча і виконані вони на високому рівні. Як виглядатимуть новинки насправді, поки невідомо. А чи будуть в ньому використані фанатські ідеї – покаже час.

Раніше УНІАН писав, що Meizu поповнила асортимент своїх гаджетів зарядним пристроєм у вигляді ретро-телевізора. Блок видає потужність до 40 Вт, а просять за нього 169 юанів (близько 800 грн)

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