Блок видає потужність до 40 Вт.

Суббренд Meizu Pandaer представив черговий незвичайний продукт. Мова йде про зарядний блок для мобільних пристроїв на основі нітриду галію (GaN).

Його особливість у зовнішньому вигляді. Він виглядає як ретро-телевізор і напевно викличе у багатьох напад ностальгії.

Пристрій поставляється в білому корпусі, а на боковині красується яскравий значок "40 W". На передній частині – імпровізований екран, куди виводиться зображення панди, яке змінює свій колір залежно від обраного режиму зарядки. Всього є три режими: один порт 40 Вт, 32,5 Вт + 7,5 Вт і 20 Вт + 20 Вт.

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Для підключення є два порти USB Type-C. На сайті виробника такий аксесуар продають за 169 юанів (близько 800 грн). Незабаром його можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше УНІАН вже писав, що Meizu випустила незвичайні бездротові навушники в стилі кібер-панк. Пристрій працює від однієї зарядки 5 годин, а загальний час автономної роботи – 20 годин. Просять за них трохи менше ніж $50.

Також ми розповідали, що компанія Fujitsu випустила найлегший у світі ноутбук – він важить всього 634 грами. Корпус пристрою виконаний з вуглецевого волокна, завдяки чому і вдалося знизити вагу.

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