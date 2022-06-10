Новинка насамперед виділяється на тлі конкурентів своїм зовнішнім виглядом.

Китайська Meizu представила на ринку нові бездротові навушники з дуже довгою назвою – PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship.

На тлі конкурентів новинка виділяється незвичайним дизайном, та й вартість у неї невисока, пише Gizmochina.

Бутони і зарядний кейс виконані в білому кольорі з сірою і помаранчевою обробкою. Футляр отримав кіберпанківський, плоский, напівпрозорий дизайн і нагадує зореліт – не дарма в назві навушників є згадка Starship. У футлярі для перенесення також використовується висувна конструкція, а заряджається він в спеціальній док-станції.

Самі навушники оснащені 12-мм драйверами в парі з композитною титановою мембраною, підтримують 3 режими роботи й 8 видів еквалайзерів: кіно, рок, поп, Електроніка, джаз, танцювальна музика і не тільки. Для зв'язку з пристроями використовується Bluetooth 5.2.

Що стосується часу автономної роботи, новинка працює від однієї зарядки 5 годин, а загальний час автономної роботи – 20 годин. Футляр повністю заряджається за 2 години.

Продажі в Китаї стартували сьогодні за 389 юанів (~1700 грн). Ймовірно, скоро PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship з'являться і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше УНІАН розповідав про смартфон-монстр з рекордною батареєю на 21 000 маг. Розробники обіцяють тиждень без зарядки або більше ніж 3 місяці роботи в режимі очікування. Вартість цього дива інженерної думки на AliExpress становить $ 600 або 18 тисяч у гривнях.

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