Смартфон позиціюється виробником як "монстр" за багатьма параметрами – від батареї і камери до дисплея. Щоправда, дизайн у нього не найсучасніший.

Samsung випустила новий бюджетний смартфон у серії M. Апарат називається Galaxy M34, а продавати його будуть за ціною від 200 доларів. Доволі скромна плата за ті характеристики, які пропонує пристрій.

Як передає Gizmochina, головною його особливість став потужний акумулятор на 6000 мАг, який рідко зустрінеш в бюджетних смартфонах. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2-3 дні активного використання.

Також новинка отримала 6,5-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гців та роздільною здатністю Full HD+. Передня панель захищена склом Corning Gorilla Glass 5, проте має застарілий каплевидний виріз під 13-Мп камеру. За продуктивність у ньому відповідає восьмиядерний процесор Exynos 1280.

Відео дня

Що стосується фотоможливостей, то основна камера Galaxy M34 має дозвіл 50 МП і оптичну стабілізацію. Другий модуль – це надширококутна камера на 8 МП. Третій – датчик глибини з роздільною здатністю 2 МП для зйомки фото з розмитим фоном.

Телефон працює на Android 13 "з коробки". Компанія обіцяє чотири роки оновлень ОС Android та п'ять років оновлень безпеки.

Першою країною, де стартували продажі Galaxy M34, стала Індія. Там його вартість становить 16 999 рупій (~7500 грн) за версію з 6/128 ГБ пам'яті і 18 999 рупій (~8500 грн) за конфігурацію з 8/128 ГБ пам'яті. Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

В кінці цього місяця у Samsung запланована велика презентація "Galaxy Unpacked", де покажуть складні смартфони Galaxy Z Fold 5 і Flip 5, нові планшети і розумні годинники.

Також незабаром очікується вихід Galaxy S23 FE для любителів заощадити. Він отримає головні можливості флагманських моделей за нижчою ціною. Однак потенційним покупцям не варто чекати версії на Snapdragon – в смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.

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