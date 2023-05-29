Samsung вирішила прискорити вихід недорогого флагмана Galaxy S23 FE на тлі різкого падіння продажів лінійки Galaxy S23, стверджує відомий ресурс SamMobile. Є ймовірність, що презентація нового смартфона відбудеться вже в наступному місяці.
Проте, за даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.
Якщо чутки підтвердяться, це може сильно вплинути на продажі Galaxy S23 FE. Хоч відносно Galaxy S21 FE нова модель стане потужніше, але з актуальними флагманами Samsung вона зрівнятися не зможе навіть близько. До того ж Exynos 2200 має далеко не найкращу славу серед користувачів, зазначають журналісти.
Попередні характеристики Samsung Galaxy S23 FE:
- Екран: AMOLED, Full HD+, 120 Гц;
- Процесор: Exynos 2200;
- Пам'ять: 6/8 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ UFS 3.1;
- Батарея: 4500 мАг, зарядка 25 Вт;
- ОС: Android 13 з One UI 5.1.
Що ж до камери смартфона, то відомо наступне: фронтальна камера буде мати 12-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1.12 um. Головна камера, як стверджується, буде оснащена 50-мегапіксельним сенсором, ймовірно, як у Galaxy S22/S23.
Моделі Galaxy "S" Fe створюються на основі відгуків користувачів і орієнтовані на фанатів бренду, які хочуть отримати від нього топові можливості і при цьому – за ціною, нижчою, ніж у флагманських моделей. Наприклад, випущений на початку 2022 року Galaxy S21 FE отримав характеристики дорожчого Galaxy S21, плюс ще більше екран і місткість акумулятора.
А на початку 2024 року Samsung представить лінійку Galaxy S24. Джерела повідомляють, що інженери компанії в новому флагмані залишать тільки три сенсори основної камери, зате батарею моделі Ultra прокачають за технологією електромобілів.