За даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon.

Samsung вирішила прискорити вихід недорогого флагмана Galaxy S23 FE на тлі різкого падіння продажів лінійки Galaxy S23, стверджує відомий ресурс SamMobile. Є ймовірність, що презентація нового смартфона відбудеться вже в наступному місяці.

Проте, за даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.

Якщо чутки підтвердяться, це може сильно вплинути на продажі Galaxy S23 FE. Хоч відносно Galaxy S21 FE нова модель стане потужніше, але з актуальними флагманами Samsung вона зрівнятися не зможе навіть близько. До того ж Exynos 2200 має далеко не найкращу славу серед користувачів, зазначають журналісти.

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Попередні характеристики Samsung Galaxy S23 FE:

Екран: AMOLED, Full HD+, 120 Гц;

Процесор: Exynos 2200;

Пам'ять: 6/8 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ UFS 3.1;

Батарея: 4500 мАг, зарядка 25 Вт;

ОС: Android 13 з One UI 5.1.

Що ж до камери смартфона, то відомо наступне: фронтальна камера буде мати 12-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1.12 um. Головна камера, як стверджується, буде оснащена 50-мегапіксельним сенсором, ймовірно, як у Galaxy S22/S23.

Моделі Galaxy "S" Fe створюються на основі відгуків користувачів і орієнтовані на фанатів бренду, які хочуть отримати від нього топові можливості і при цьому – за ціною, нижчою, ніж у флагманських моделей. Наприклад, випущений на початку 2022 року Galaxy S21 FE отримав характеристики дорожчого Galaxy S21, плюс ще більше екран і місткість акумулятора.

А на початку 2024 року Samsung представить лінійку Galaxy S24. Джерела повідомляють, що інженери компанії в новому флагмані залишать тільки три сенсори основної камери, зате батарею моделі Ultra прокачають за технологією електромобілів.

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