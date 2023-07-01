До списку увійшли пристрої Samsung, Motorola і OnePlus, тоді як Xiaomi місця в рейтингу не знайшлося.

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, редакція Engadget підібрала для вас декілька відмінних варіантів в ціновому діапазоні від $100 до $300 (близько 3500 грн-11 000 грн). Тут вам і Samsung, і Motorola, і OnePlus.

Журналісти відзначають, що на смартфон краще витрачати стільки, скільки ви можете собі дозволити, тому що деякі функції може бути складніше знайти в дешевших варіантах. По-друге, ви повинні точно знати, чого найбільше хочете від телефону: камера, батарея чи продуктивність.

Серед рекомендацій виділяється OnePlus Nord N30 за 300 доларів, який на сьогодні пропонує найкраще співвідношення ціни і можливостей завдяки потужному процесору Snapdragon 695, 108-мегапіксельному основному сенсору, а також дисплею з частотою 120 Гц.

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До того ж він отримав швидку зарядку на 50 Вт, за допомогою якої батарея заряджається з 0% до 100% за 30 хвилин.

Продовжуючи тему бюджетників, можна розглянути до покупки Samsung Galaxy A14 5G ($200) і Galaxy A03s ($160). У обох телефонів присутній оптимальний процесор, батарея на 5000 мАг, і розширена підтримка програмного забезпечення, так що без оновлень не залишитеся.

У Galaxy A14 5G, серед усього іншого, є модуль NFC і потрійна камера з 50-Мп датчиком на чолі. А ось у Galaxy А03s лише 32 ГБ внутрішньої пам'яті, так що без додаткових витрат на MicroSD карту не обійтися.

Для тих, кому потрібен вбудований стилус і велика батарея підійде Motorola Moto G Stylus (2023) за 200 доларів. По суті, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку.

Раніше УНІАН розповідав про новий тренд у світі смартфонів у 2023 році. Відразу три виробники готують смартфони з рекордними 24 Гбайтами оперативної пам'яті. Зараз на ринку смартфонів можна знайти моделі максимум з 18 ГБ ОЗУ, але в більшість флагманів, як правило, стоїть 16 ГБ.

Першим смартфоном на ринку з 24 ГБ ОЗУ став Red Magic 8s Pro. У тесті AnTuTu він зумів побити недавній рекорд, встановлений флагманським чіпом MediaTek. Не виключено, що 24 Гбайт ОЗУ теж стали причиною такої високої продуктивності.

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