Microsoft впевнена, що 2024-й стане "роком ПК зі штучним інтелектом", і починає його з суттєвої зміни клавіатури.

Майже на всіх клавіатурах, включаючи ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона прийде на зміну "Windows", розташованої між клавішами "Alt" і "Ctrl", яка запускає меню "Пуск".

Microsoft впевнена, що 2024 рік стане "роком ПК зі штучним інтелектом", і починає його з істотної зміни клавіатури. Йдеться про абсолютно нову клавішу Copilot – вона буде запускати однойменного ШІ-асистента.

Клавіша, прикрашена райдужною іконкою, з'явиться на нових ПК і ноутбуках від партнерів Microsoft, а також на інших пристроях. Але використовувати її вдасться тільки з Windows 11: на старих ОС нова клавіша буде виконувати колишню функцію, а саме запуск панелі "Пуск".

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічній панелі, з якої можна управляти налаштуваннями системи в форматі запитів в чаті по типу ChatGPT. Крім того, ШІ-асистент зможе підказати час в інших містах, спрогнозувати погоду і навіть написати твір, використовуючи текст з буфера обміну.

Першими нову клавішу отримають нові моделі серії ноутбуків Surface на початку року. За чутками, Microsoft навесні планує випустити Surface Pro 10 і Surface Laptop 6.

Нещодавно Microsoft випустила Copilot з доступом до GPT-4 та DALL-Е 3 для iOS і Android – воно безкоштовно для всіх і не вимагає реєстрації. Додаток працює аналогічно ChatGPT, і навіть в деяких моментах перевершує його.

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