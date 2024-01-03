Всього до топу потрапило 10 моделей: від MacBook і до менш відомих брендів.

Фахівці продовжують підбивати технологічні підсумки 2023 року. Ресурс Hardware Canucks представив відеоогляд на найкращі ноутбуки, випущені в цьому році. До нього потрапили найвдаліші моделі для роботи, навчання та ігор під будь-який бюджет.

Найкращим збалансованим ноутбуком для роботи назвали MacBook Air з 15-дюймовим дисплеєм і чипсетом М2 всередині. Він тонкий, легкий, швидкий й безшумний, а без розетки "живе" 14 годин. Якщо обмежень в бюджеті немає, то найкращим вибором буде MacBook Pro на базі M3 Pro або M3 Max.

Найкращим ноутбуком на базі Windows назвали Lenovo Slim Pro 9i. Від дисплея з високою роздільною здатністю і кадровою частотою до 10 годин автономної роботи і широкого вибору портів – це ідеальний варіант як для роботи/навчання, так і створення медіаконтенту. В якості бюджетної альтернативи можна розглянути ASUS ZenBook 14X OLED або DELL XPS 15.

Ще одна модель зі списку – ASUS ROG Zephyrus G14. Він підійде в якості компактного геймерського ноутбука. За словами оглядачів, це ідеальна модель для тих, хто багато подорожує і не хоче носити з собою гігантську "цеглину". Тоді як Lenovo Legion Slim 7i було відзначено як найкращий повнорозмірний ігровий ноутбук з потужним залізом і екраном 240 Гц.

Якщо потрібен ноутбук, порівнянний з геймерськими десктопними ПК, то таким буде ASUS ROG Scar 17 X3D з процесором Ryzen 9 7950X3D і картою RTX 4090. Також спеціалісти порекомендували інший потужний ігровий ноутбук за розумні гроші – ASUS ROG Zephyrus M16.

Нарешті, Lenovo Yoga Book 9i отримав нагороду за найнезвичайніший ноутбук 2023 року. Це модель з двома повнорозмірними OLED-дисплеями, окремою клавіатурою Bluetooth та стилусом.

Як повідомляв УНІАН, головний техноблогер у світі MKBHD назвав 10 найкращих смартфонів 2023. Переможці вибиралися в різних номінаціях, включаючи найкращий дизайн, батарея і "ціна-якість".

А експерти з PC Gamer назвали найкращі процесори і відеокарти 2023 року для ігор та роботи. До традиційного топу увійшли по три моделі: всі вони пропонують оптимальний баланс ціни і продуктивності.

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