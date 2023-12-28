Додаток дуже схожий на ChatGPT, однак за нього не потрібно платити, щоб отримати доступ до останньої моделі GPT-4.

Компанія Microsoft запустила спеціальний Android-додаток для ШІ-помічника Copilot – він безкоштовний для всіх і навіть не вимагає реєстрації. Версії для iOS поки немає, скоріш за все, її випустять трохи пізніше.

Чат-бот, що працює на тих же нейромережевих технологіях, що і ChatGPT, вміє вести бесіди в трьох різних стилях, шукати потрібну інформацію з посиланнями на джерела і генерувати картинки через DALL-Е 3.

При запуску Copilot з'являється вікно чату, в якому користувач може або ввести запит, або поспілкуватися з ШІ-помічником. Сервіс призначається також для допомоги в складанні листів, узагальненні складних і довгих текстів, багатомовного перекладу і багато чого іншого.

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Наразі Copilot є повністю безкоштовним, тоді як OpenAI за доступ до останньої моделі GPT-4 в рамках ChatGPT просить оформити платну підписку за $20 на місяць. Водночас спілкуватися з Copilot можна без авторизації в Microsoft Account,

Зазначається, що в наступному році штучний інтелект та застосунки на базі ШІ можуть стати ключовою фішкою в мобільних пристроях. Наприклад, в так званих "розумних" смартфонах.

Copilot є головною альтернативою популярному чат-боту ChatGPT. На початку цього року Microsoft запустила технологію штучного інтелекту у своїй пошуковій системі Bing, додавши інтерфейс, подібний до ChatGPT, до результатів пошуку. А в грудні він був інтегрований у Windows 10.

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