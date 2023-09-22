Рекламу буде представлено в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині та Канаді.

З початку 2024 року користувачі стрімінгового сервісу Amazon Prime Video бачитимуть рекламу в шоу та фільмах, якщо не придбають дорожчу підписку без реклами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей крок від Amazon відбувся слідом за аналогічні дії конкурентів Netflix та Walt Disney.

Рекламу буде представлено в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині та Канаді на початку 2024 року, а потім у Франції, Італії, Іспанії, Мексиці та Австралії.

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Amazon запровадить рівень підписки без реклами за додаткові 2,99 дол. на місяць для членів U.S. Prime. Підписка Prime у США зараз коштує 14,99 доларів на місяць або 139 доларів на рік.

Пізніше компанія поділиться цінами для інших країн.

При цьому контент подій у прямому ефірі, наприклад спорт, продовжуватиме включати рекламу, навіть якщо передплатник заплатив за план без реклами.

Amazon - останні новини

Напередодні повідомлялося, що на Amazon продаються електронні книги, створені за допомогою штучного інтелекту. Задля припинення поширення книжкового спаму, компанія вирішила запровадити обмеження. Так, на день користувачі можуть самостійно опублікувати не більш як три книги для продажу.

Крім того, стрімінговий сервіс Amazon's Prime Video випустив перший трейлер серіалу "Ген V" (Gen V). Який є спін-оффом популярного антисупергеройского серіалу "Хлопаки" (The Boys). Прем'єра серіалу запланована на 29 вересня 2023 року.

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