Прем'єра серіалу "Ген V" запланована на 29 вересня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Amazon’s Prime Video нарешті випустив перший трейлер серіалу "Ген V" (Gen V), що є спін-оффом популярного антисупергеройского серіалу "Хлопаки" (The Boys).

Основні події серіалу відбуватимуться у вигаданому коледжі для підлітків-супергероїв Godolkin University School of Crimefighting, якою керує корпорація Vought International. В центрі сюжету – заклиначка крові Марі Моро, яка хоча стати новою учасницею легендарної "Сімки". Втім, на її шляху стає чимало перепон.

"Це частково студентське шоу, частково "Голодні ігри", – обіцяють автори шоу.

Головні ролі в серіалі виконають зірки "Моторошних пригод Сабріни" Джез Сінклер і Чанс Пердомо, а також Ліззі Бродвей з "Американський пиріг представляє: Правила для дівчаток", Шеллі Конн з "Бріджертонів", Патрік Шварценеггер та інші.

Одним з шоуранерів серіалу "Ген V" виступив Ерік Кріпке, який також поставив основний серіалу "Хлопаки", а до цього прославився завдяки шоу "Надприродне".

Прем'єра серіалу запланована на 29 вересня 2023 року. Перший сезон шоу налічуватиме вісім епізодів, перші три з яких вийдуть одночасна, а решта п'ять будуть представлені по одному раз на тиждень.

Четвертий сезон серіалу "Хлопаки" – що відомо

Паралельно з "Ген V" Amazon’s Prime Video веде роботу над четвертим сезоном "Хлопаків". Хоча зйомки шоу завершилися ще у квітні 2023 року, наприкінці червня цього ж року Ерік Кріпке заявив, що реліз нового сезону серіалу переноситься через загальноамериканський страйк сценаристів (пізніше до нього доєдналися ще й актори). Точна дата виходу серіалу ще невідома.

Сюжет нового сезону шоу наразі тримається у секреті, однак вже відомо, що серіал поповниться кількома новими персонажами. Зокрема, Сьюзан Гейворд (серіал "Помаранчевий – новий чорний", фільм "Полтергейст") зіграє Сестру Сейдж, а Велорі Каррі (фільм "Відьма з Блер: Нова глава", серіал "Послідовники") – Феєрверк. Крім того, ще неназваного персонажа зіграє Джеффрі Дін Морган ("Надрироднє", "Ходячі мерці", "Хранителі").

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