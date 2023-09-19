Наразі платформа налічує 550 мільйонів активних користувачів щомісяця, які щодня створюють 100-200 мільйонів постів.

Американський мільярдер Ілон Маск хоче зробити соціальну мережу X (Twitter) повністю платною.

Про це повідомляє Variety, посилаючись на його бесіду з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Маск вважає, що перехід на щомісячну оплату за використання X є єдиним способом усунути проблему ботів. Однак конкретну суму й терміни нововведення бізнесмен не назвав.

За його словами, платформа X має 550 мільйонів активних користувачів щомісяця, які щодня створюють 100-200 мільйонів постів у соціальній мережі.

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При цьому станом на середину липня соцмережа мала близько 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

Зазначається, що наразі програма підписки X (раніше Twitter Blue), тепер називається X Blue, завдяки ребрендингу Маска. Вона коштує від 8 доларів на місяць й дає можливість:

Редагувати публікацію протягом однієї години;

в половину зменшення реклами;

пріоритетно ранжувати публікації у пошуку;

можливість опублікувати до 25 000 символів (порівняно з обмеженням у 280 символів);

можливість завантажувати відео тривалістю до 3 годин або розміром до 8 гігабайтів.

Підписники Blue також мають право на отримання частки доходу від реклами, спочатку на основі реклами, що відображається у відповідях на їхні публікації.

Нова політика Маска в X

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Тоді повідомлялося, що новий власник Twitter Ілон Маск звільнив команду, яка була відповідальна за модерацію контенту.

Влітку Ілон Маск оголосив про зміну логотипа соцмережі. Пізніше він опублікував у Twitter новий логотип: замість відомого синього птаха - буква X. Також домен X.com тепер переспрямовує на сайт Twitter.

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