За ініціативи Держспецзв'язку було ухвалено перше необхідне рішення для легалізації технології Starlink в Україні.

На період воєнного стану в Україні дозволяється використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Як я і обіцяв, робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні. Щойно НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення", - йдеться в повідомленні.

Цим рішенням передбачено, що на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів. Також передбачається внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України обіцяла надати доступ до супутникового інтернету Starlink усім охочим в Україні.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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