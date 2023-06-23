До того ж вбудований пошуковик занижує рейтинг сайтів, що поширюють російську пропаганду.

Браузер DuckDuckGo, орієнтований на конфіденційність, став доступний на Windows-ПК в якості публічної бета-версії для всіх охочих. Раніше додаток вже вийшов для macOS і мобільних пристроїв, передає The Verge.

Зазначається, що Windows клієнт отримав весь спектр налаштувань конфіденційності, які доступні користувачам Android, iOS і Mac. Зокрема, блокування прихованих "трекерів" і шифрування інформації про переходи по посиланнях.

Нові користувачі браузера DuckDuckGo можуть імпортувати свої закладки та паролі після завантаження з інших браузерів. А ось розширень на цей час немає – вони з'являться пізніше.

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Чим DuckDuckGo відрізняється від конкурентів

Головною особливістю DuckDuckGo є його орієнтованість на захист своїх користувачів від стеження з боку рекламодавців та інших компаній. Додаток у фоновому режимі видаляє всі трекери з веб-ресурсів ще до того, як вони завантажаться, блокує обмін cookie-файлами між сайтами і скорочує кількість рекламних банерів.

А завдяки вбудованим механізмам захисту, будь-яка реклама, яка все ж потрапляє до користувача, не буде відповідати його інтересам – це значить, що з використанням DuckDuckGo рекламодавці не отримають ваш віртуальний профіль.

Ще одна цікава функція браузера пов'язана з переглядом відео на YouTube. Вбудований плеєр Duck Player унеможливлює стеження, здійснюване відеохостингом, що означає, що "жодне з відео, яке ви дивитеся в Duck Player, не вплине на ваші персональні рекомендації або ваш рекламний профіль YouTube". При необхідності цю функцію можна вимкнути.

До того ж відомо, що пошукова система DuckDuckGo, яка використовується в браузері, занижує рейтинг сайтів, що поширюють російську пропаганду. Завантажити DuckDuckGo для Windows можна на офіційному сайті розробник.

Як повідомляв УНІАН, Opera випустила найбільш просунутий браузер у світі з ChatGPT і "розумними" вкладками. Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

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