Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

Компанія Opera випустила публічну версію оновленого браузера Opera One з автоматичним групуванням вкладок та інтегрованим чат-ботом ChatGPT. Його творці кажуть, що саме так повинен виглядати браузер сьогодення.

Одна з головних фішок – "Острови вкладок" (Tab Islands). Вона збирає всі вкладки по папках в залежності від контексту, допомагаючи не заплутатися в них і заощадити місце на моніторі.

Наприклад, браузер автоматично сформує "острівці" з вкладок з ресторанами, пошуком готелів і маршрутів або різними документами в Google Docs. Те саме станеться з купою вкладок Google або YouTube.

Також в оновленому браузері є бічна панель, в яку інтегровані різні сервіси для швидкого доступу, зокрема ШІ Astra. Він працює на базі ChatGPT і відразу видає відповіді на запити природною мовою. Самому переходити за посиланнями і збирати потрібну інформацію з різних сайтів більше не доведеться.

Також відомо, що Opera One використовує нову багатопотокову архітектуру для швидшої та плавнішої роботи. За словами розробників, такий підхід дозволить їм частіше додавати нові функції.

Завантажити браузер Opera One можна Для Windows, macOS і Linux на офіційному сайті. Вже цього року він замінить звичайну версію Opera для ПК.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний конкурент ChatGPT, чат-бот Bing, став доступний на будь-яких браузерах – нейромережа обробляє запити до 1000 символів і підтримує 100 мов. Раніше він був доступний виключно в браузері Edge.

Також ми ділилися рейтингом найпопулярніших браузерів в Україні на сьогодні. Найпопулярнішим стабільно залишається Google Chrome, який, судячи з усього, ще дуже довго ніхто не зможе змістити з першого рядка рейтингу.

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