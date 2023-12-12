У компанії повідомили, що доступ до всіх даних і контенту буде закритий 31 грудня 2023 року, "і ми не зможемо надати вам резервні копії".

Американський хостинг-провайдер GoDaddy - найбільший у світі реєстратор доменів - повідомив про припинення співпраці з російськими клієнтами. Це відбудеться з 2024 року, інформує The Moscow Times. Так, у листах компанії, які отримують російські користувачі, провайдер попереджає, що не обслуговуватиме клієнтів, які перебувають на території РФ.

"За нашими відомостями, ви або контакт, зазначений у вашому обліковому записі, можете перебувати в Російській Федерації. Якщо наша інформація вірна, доступ до ваших облікових записів та та/або пов'язаних послуг буде закрито 31 грудня 2023 року", — йдеться у листі.

У повідомленні також наголошується, що клієнтам із Росії необхідно до 31 грудня перенести свої сайти на інший реєстратор.

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"Ваш доступ до всіх даних і контенту, що зберігається у нас, буде закритий 31 грудня 2023, і ми не зможемо надати вам резервні копії", - зазначили в GoDaddy.

Західні санкції проти Росії - останні новини

Днями УНІАН повідомляв, до якого результату призвели санкції Заходу. Хоча ембарго ЄС виявилося ефективним, перекривши більшу частину поставок в блок, західні чиновники визнали, що через 12 місяців майже нічого з російської нафти, що надходить до нових покупців, не продається за ціною нижче 60 доларів за барель.

Раніше США ввели санкції проти російських кіберзлочинців. Це звинувачення є частиною більш широких зусиль США з протидії російському хакерству та втручанню у вибори, після того як аналогічні звинувачення були пред'явлені співробітникам російської розвідки за їх роль в президентських виборах в США в 2016 році.

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