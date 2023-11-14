Таке рішення ухвалив Швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє доменну зону.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, авіакомпанії та аеропорти країни-агресора відключать від міжнародної доменної зони. aero.

Таке рішення ухвалив швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє зазначену доменну зону, повідомляють "Известия".

У Росії в доменній зоні. аero зареєстровано понад 200 сайтів. Цей домен використовують близько 30 аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та ін.) і 15 авіакомпаній ("Побєда", "Азимут", "Ямал", "Ікар", "Алроса" та ін.), "Вертольоти Росії" та ін.

Відео дня

Також повідомляється, що Росія спробувала своєрідно "вирішити" цю проблему. За інформацією одного з джерел, реєстратор Ru-Center, отримавши повідомлення від швейцарської сторони, екстрено подовжив термін дії доменів всіх своїх клієнтів на один рік своїм коштом, щоб зберегти працездатність сайтів. Яким чином факт нагальної оплати доменів може вплинути на введення санкційних заходів, російські ЗМІ не повідомляють.

Авіаційна доменна зона. aero

Міжнародна авіаційна доменна зона. aero була створена в 2002 році спеціально для представників галузі. Цей домен можуть використовувати тільки авіакомпанії, аеропорти, підприємства космічної та авіапромисловості, авіаклуби, системи продажу квитків, екіпажі літаків, наземні служби.

Домен дозволяє компаніям покращити впізнаваність бренду та підвищити довіру клієнтів. У разі його відключення пасажир не може зайти на сайт авіакомпанії, зареєструватися, купити квиток.

Ситуація в російській авіації

Відразу після російського вторгнення в Україну, Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії. Було зупинено надання запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками.

У жовтні 2023 року повідомлялося, що через проблеми із запчастинами одна з найбільших авіакомпаній РФ скорочує рейси.

15 березня 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

Російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

Вас також можуть зацікавити новини: