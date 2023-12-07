Двом громадянам Росії американська влада висунула звинувачення в участі в цільовій фішинговій кампанії.

Сполучені Штати ввели обмеження проти щонайменше трьох російських кібергруп, пов'язаних з російською ФСБ. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Державного департаменту США.

"Уряд Сполучених Штатів вживає низку заходів проти Callisto Group, Star Blizzard і COLDRIVER, пов'язаних з Центром-18 ФСБ Росії за їх тривалі кампанії кібершпигунства, націлені на численні американські організації та фізичних осіб", - сказано в заяві.

Також двом громадянам Росії, Руслану Олександровичу Перетятко і Андрію Станіславовичу Корінцу, американська влада висунула звинувачення в участі в цільовій фішинговій кампанії, спрямованій на злом американських державних установ, аналітичних центрів, журналістів та інших осіб.

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Перетятко, якого називають офіцером ФСБ, і Корінец очолювали "Групу Каллісто", яка займалася кібершпигунством з 2016 по 2022 рік. Їхні зусилля частково були спрямовані на втручання у вибори у Великобританії у 2019 році шляхом крадіжки та оприлюднення документів. Чоловікам, які в даний час імовірно знаходяться в Росії, пред'явлені звинувачення в змові з метою вчинення комп'ютерного та електронного шахрайства.

Це звинувачення є частиною більш широких зусиль США з протидії російському хакерству та втручанню у вибори, після того як аналогічні звинувачення були пред'явлені співробітникам російської розвідки за їх роль в президентських виборах в США в 2016 році. Діяльність Callisto Group включала в себе успішні зломи Міністерства енергетики США і британських аналітичних центрів, спрямовані на порушення демократичних процесів у Великобританії, особливо під час референдуму по Brexit.

Російські кіберзлочинці - деталі

Уряд Великобританії звинуватив ФСБ Росії у "спробах кібервтручання" в британську політику і ЗМІ. Під удар потрапили члени парламенту, журналісти та інші осіб.

"Сьогодні я можу підтвердити, що російські Федеральні служби безпеки, ФСБ, стоять за постійними зусиллями щодо втручання в наші демократичні процеси. Вони націлилися на членів цієї палати та Палати лордів. Вони націлилися на державних службовців, журналістів та НУО (неурядові організації). Вони націлилися на високопоставлених осіб і організації з чітким наміром - використовувати отриману інформацію для втручання в британську політику", - заявив представник МЗС Британії в Палаті громад Лео Догерті.

За його словами, група, пов'язана з російською ФСБ, "вибірково зливає і публікує конфіденційну інформацію".

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