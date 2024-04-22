Обидві карти заслужили хорошу репутацію у ПК-спільноти завдяки своїй топовій продуктивності та доступній ціні.

Здебільшого під час порівняння найкращих бюджетних відеокарт для ігор першочергово завжди згадуються дві моделі: Nvidia RTX 4060 і AMD RX 6700 XT. Обидві карти заслужили хорошу репутацію у ПК-спільноти завдяки своїй топовій продуктивності і доступній ціні.

Фахівці порталу GameRant порівняли зелену і червону картку з метою з'ясувати, який же все-таки з двох відносно доступних відеоприскорювачів найкращий для ігор у 2024 році.

До переваг GeForce RTX 4060 віднесли нижчу вартість, а також підтримку технології масштабування DLSS 3 Frame Generation. З генерацією кадрів у найновіші ААА-тайтли можна грати навіть у 2K. Мінуси – менше відеопам'яті. У цій моделі всього 8 ГБ пам'яті і 128-бітна шина.

Зі свого боку Radeon RX 6700 XT має більший обсяг пам'яті (12 ГБ) і більш ефективну шину пам'яті (192-бітову). При співвідношенні ціни і продуктивності ця модель краща, ніж RTX 4060. Але є свої мінуси – застаріла архітектура і низька енергоефективність.

Загалом для тих, хто хоче придбати відеокарту з "доробком" на майбутнє, модель Nvidia кращий варіант. Багато в чому за рахунок DLSS 3. Але прямо зараз AMD Radeon демонструє продуктивність вище.

Також у GameRant порекомендували використовувати обидві карти в парі з Ryzen 5 5600.

RTX 4060 порівняли з RX 6700 XT у сучасних іграх

Фахівці говорили, що для геймерів зараз настав гарний час оновити відеокарту за вигідною ціною. Наступне покоління відеокарт AMD і Nvidia вийде вже до кінця 2024 року, тому обидва виробники прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей.

Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD – лише 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність тільки зростає.

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