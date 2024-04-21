Вартість відеокарт продовжує падати. Фахівці 3DCenter виявили, що ситуація досягла такої точки, коли всі моделі сучасних лінійок AMD і Nvidia щонайменше в Німеччині доступні за ціною, нижчою за рекомендовану роздрібну ціну (РРЦ), а нерідко навіть дешевше, ніж у США.
За місяць ціни на новітні відеокарти Radeon RX 7000 і GeForce RTX 40 здебільшого знизилися на 11%. Найзначніше зниження ціни продемонструвала модель RX 7900 XT – на цілих 15,9%. Її поточна ціна в Європі становить 739 євро при РРЦ у 799 євро.
Схожа ситуація спостерігається і серед "зелених" відеокарт. Вони традиційно мають вищу націнку, тому їм є куди дешевшати. Моделі середнього цінового сегмента RTX 4060 і 4070 RTX знизилися в ціні на 20%. Лише топова RTX 4090 показала невелике зниження в 2,6%, що, втім, теж нижче офіційної ціни в 1599 доларів.
Зазначається, що причина таких агресивних розпродажів полягає в підготовці обох компаній до виходу наступного покоління відеокарт. Вже підтверджено, що до кінця 2024 року AMD і Nvidia представлять GPU на архітектурах RDNA 4 і Blackwell відповідно.
Таким чином, для геймерів зараз настав найкращий час оновити відеокарту за вигідною ціною. А тим, хто готовий почекати, варто накопичити на наступне покоління AMD і Nvidia через кілька років, зазначили експерти.
Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD – усього 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність тільки зростає.