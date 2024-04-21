Наступне покоління відеокарт AMD і Nvidia вийде вже до кінця 2024 року, тому обидва виробники прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей.

Вартість відеокарт продовжує падати. Фахівці 3DCenter виявили, що ситуація досягла такої точки, коли всі моделі сучасних лінійок AMD і Nvidia щонайменше в Німеччині доступні за ціною, нижчою за рекомендовану роздрібну ціну (РРЦ), а нерідко навіть дешевше, ніж у США.

За місяць ціни на новітні відеокарти Radeon RX 7000 і GeForce RTX 40 здебільшого знизилися на 11%. Найзначніше зниження ціни продемонструвала модель RX 7900 XT – на цілих 15,9%. Її поточна ціна в Європі становить 739 євро при РРЦ у 799 євро.

Схожа ситуація спостерігається і серед "зелених" відеокарт. Вони традиційно мають вищу націнку, тому їм є куди дешевшати. Моделі середнього цінового сегмента RTX 4060 і 4070 RTX знизилися в ціні на 20%. Лише топова RTX 4090 показала невелике зниження в 2,6%, що, втім, теж нижче офіційної ціни в 1599 доларів.

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Зазначається, що причина таких агресивних розпродажів полягає в підготовці обох компаній до виходу наступного покоління відеокарт. Вже підтверджено, що до кінця 2024 року AMD і Nvidia представлять GPU на архітектурах RDNA 4 і Blackwell відповідно.

Таким чином, для геймерів зараз настав найкращий час оновити відеокарту за вигідною ціною. А тим, хто готовий почекати, варто накопичити на наступне покоління AMD і Nvidia через кілька років, зазначили експерти.

Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD – усього 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність тільки зростає.

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