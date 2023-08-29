В останні кілька років Xiaomi та Redmi перестали бути королями бюджетного сегмента – розповідаємо, хто зайняв їхні місця.

Недорогі смартфони, як і пристрої середнього класу, є одними з найпопулярніших сьогодні – більшість з них за адекватну ціну мають потужну "начинку", вражаючу автономність і першокласний софт. Але зараз на ринку зібранобезлічподібних гаджетів, і в ньому дуже легко заплутатися.

Редактори порталу Android Central зібрали якісні девайси з категорії "топ за свої гроші" – всі в межах 500 доларів.

Google Pixel 7a – в порівнянні з торішньою моделлю 6a ривок дуже серйозний: прокачали екран, процесор, а також камеру та батарейку. У Google називають її "найкращою мобільною камерою за свої гроші".

– в порівнянні з торішньою моделлю 6a ривок дуже серйозний: прокачали екран, процесор, а також камеру та батарейку. У Google називають її "найкращою мобільною камерою за свої гроші". Samsung Galaxy A54 – головний хіт бренду минулого року, але тепер його можна "урвати" із величезною знижкою. Тут є якісний 120-герцевий OLED-дисплей, потужний процесор Exynos 1380, від 6 Гбайт оперативної пам'яті і потрійна камера. А дизайн телефону виконаний у стилі флагманського S23.

– головний хіт бренду минулого року, але тепер його можна "урвати" із величезною знижкою. Тут є якісний 120-герцевий OLED-дисплей, потужний процесор Exynos 1380, від 6 Гбайт оперативної пам'яті і потрійна камера. А дизайн телефону виконаний у стилі флагманського S23. OnePlus Nord N30 – крутий середняк OnePlus з топовою продуктивністю і 108-мегапіксельним основним сенсором. Також він може похвалитися швидкою зарядкою потужністю 50 Вт: від 0 до 100% смарт заряджається всього за 40 хвилин.

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Samsung Galaxy A32 – найкращий смартфон на Android до $300. У нього крута 20-Мп селфі камера, яскравий 6,4-дюймовий AMOLED-екран і велика батарея місткість 5000 мАч. Як додатковий плюс можна виділити наявність NFC-модуля.

– найкращий смартфон на Android до $300. У нього крута 20-Мп селфі камера, яскравий 6,4-дюймовий AMOLED-екран і велика батарея місткість 5000 мАч. Як додатковий плюс можна виділити наявність NFC-модуля. Samsung Galaxy A13 – найкращий вибір, якщо в кишені $200. Смартфон отримав дисплей із частотою оновлення 90 Гц, потрійну основну камеру та 4/64 Гбайт пам'яті. Об'єм накопичувача можна додатково розширити за допомогою MicroSD.

– найкращий вибір, якщо в кишені $200. Смартфон отримав дисплей із частотою оновлення 90 Гц, потрійну основну камеру та 4/64 Гбайт пам'яті. Об'єм накопичувача можна додатково розширити за допомогою MicroSD. Moto G Stylus 5G (2023) – його фішкою, як не складно здогадатися з назви, став комплектний стілус. Фактично, це бюджетна та єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку.

До речі, якщо бюджет більший, УНІАН ділився рейтингом найкращих бюджетних флагманів вартістю до 500 доларів. У плані потужності та функціоналу вони не сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам.

Також є рейтинг найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони вільно уміщаються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і для розваг.

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