Вони вільно вміщаються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

Смартфони від 6.5 дюймів і більше вже давно стали нормою – виробники збільшують діагональ дисплеїв своїх мобільних гаджетів для кращого споживання контенту – і для більшості користувачів це величезний плюс. Однак у 2023 році все ще можна знайти телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів.

Редактори популярного порталу Pocket-lint вивчили весь ринок і знайшли тільки найтоповіші невеликі апарати. Вони вільно вміщаються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

iPhone 13 mini – по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. У нього при собі 5,4-дюймова OLED-панель, надпродуктивний процесор Apple A15 Bionic, оптимальна подвійна камера на 12+12 Мп, якісні стереодинаміки і вологозахист IP68.

– по суті, це звичайний iPhone 13, але в маленькому корпусі. У нього при собі 5,4-дюймова OLED-панель, надпродуктивний процесор Apple A15 Bionic, оптимальна подвійна камера на 12+12 Мп, якісні стереодинаміки і вологозахист IP68. iPhone SE 3 (2022) – цей айфон не схожий ні на один актуальний смартфон. У нього дуже компактні розміри через дисплей діагоналлю всього 4,7-дюйма. Завдяки цьому він вільно вміщається в одній руці,

– цей айфон не схожий ні на один актуальний смартфон. У нього дуже компактні розміри через дисплей діагоналлю всього 4,7-дюйма. Завдяки цьому він вільно вміщається в одній руці, Asus Zenfone 10 – напевно, найбільш збалансований компакт на ринку. У нього в арсеналі яскравий 5,92-дюймовий OLED-дисплей з ігровою частотою оновлення в 144 герц, потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, подвійна камера на 50+13 мегапікселів і акумулятор на 4300 мАг. Відео дня

Samsung Galaxy S23 – молодша версія отримала 6.1-дюймовий 2К AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+. А всередині стоїть найпередовіший Snapdragon 8 Gen 2 – його потужності вистачить ще на найближчі 4-5 років.

– молодша версія отримала 6.1-дюймовий 2К AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+. А всередині стоїть найпередовіший Snapdragon 8 Gen 2 – його потужності вистачить ще на найближчі 4-5 років. Motorola Razr Plus (2023) – повернення легендарної розкладачки. Новинка має дві з'єднані шарніром половинки, де додатковий 3.6-дюймовий екран займає майже всю верхню половину тильної панелі.

– повернення легендарної розкладачки. Новинка має дві з'єднані шарніром половинки, де додатковий 3.6-дюймовий екран займає майже всю верхню половину тильної панелі. Samsung Galaxy Z Flip 5 – технічно, це найкомпактніший телефон у цьому списку, оскільки діагональ допоміжного дисплея становить лише 1,9 дюйма.

Раніше УНІАН ділився рейтингом ідеальних "бюджетників" на сьогодні. Всі вони пропонують якісний, яскравий екран, оптимальний для ігор і роботи процесор, а також велику автономність. А коштують вони при цьому дешевше 6000 грн.

Якщо бюджет побільше, у OnePlus нещодавно вийшов один з найкращих смартфонів 2023 року "за свої гроші". За ціною менше ніж 400 доларів Ace 2 Pro оснащений Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті, швидкою зарядкою на 150 Вт та технологією проти дощу.

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