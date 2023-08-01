У новинки оптимальний процесор Snapdragon 4 Gen 2, екран на 6,79" і основний датчик на 50 Мп.

Xiaomi продовжує радувати користувачів бюджетними смартфонами. Redmi 12 5G – базовий девайс лінійки доступних смартфонів "народного" бренду зі збалансованим "залізом" та доступним цінником.

Зовні він нагадує модель Redmi 12, яка дебютувала в червні, хоча з точки зору характеристик є важливі відмінності.

Так, замість бюджетного чипсета MediaTek Helio G88 тут стоїть більш актуальне рішення від Qualcomm – Snapdragon 4 Gen 2. Однак модель позбулася ширококутного 8 Мп-сенсора.

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Основні характеристики Redmi 12 5G:

Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 ніт

Процесор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno

Пам'ять: 4/6/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2

Камера: Основна (50 Мп, f/1,8), датчик глибини (2 Мп), селфі (8 Мп, f/2,0)

Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 18 Вт

З інших особливостей – окремий слот microSD, NFC-модуль, захист IP53, сканер відбитків пальців і 3.5-мм мініджек для навушників.

З коробки Redmi 12 5G працює під управлінням ОС Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Поки продажі стартували тільки в Індії за ціною від 10 999 рупій (~4800 грн), але в найближчі місяці чекаємо і в Україні.

До слова, раніше УНІАН ділився топом найкращих смартфонів Xiaomi для купівлі в 2023 році для будь-якого бюджету. Вибрати можна як серед моделей Xiaomi, так і Redmi, яка є суббрендом компанії.

Також повідомлялося про те, що в серпні цього року Xiaomi "завалить" користувачів цілою низкою новинок. Серед них – складаний смартфон MIX Fold 3, ігрофлагман Redmi і декілька планшетів.

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