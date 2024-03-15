Вартість камерофона стартує з 845 доларів, що набагато дешевше, ніж у конкурентів.

Експерти лабораторії DxOMark, яка складає рейтинги смартфонів, переглянули свій топ камерофонів. Новим лідером став Oppo Find X7, який вийшов у січні. Тепер це головний девайс для зйомки фото та відео.

Девайс набрав 157 балів – 156 за фото і 156 за відео – і посів перше місце рейтингу поряд із Huawei Mate 60 Pro+. Для порівняння, Huawei P60 Pro і iPhone 15 Pro Max, що розташувалися нижче, отримали 156 і 154 бали відповідно. Топовий флагман Google – Pixel 8 Pro – замикає топ 5.

Oppo Find X7 Ultra назвали, без сумнівів, найкращим носієм мобільної камери – "у фоторежимі він не має реальних недоліків". Фахівці DxOMark похвалили гаджет за гарне перенесення кольорів і баланс білого як під час зйомки фото, так і під час запису відео, ефект боке з природним розмиттям, дуже хорошу деталізацію на знімках із зумом і точну експозицію. Приклади фото можна подивитися нижче:

Відео дня

Порівнюючи Huawei Mate 60 Pro+ і Oppo Find X7 Ultra, останній особливо виділяється з погляду портретної зйомки завдяки природним і точним кольорам і високому рівню деталізації в усіх умовах зйомки, підсумували експерти.

Нагадаємо, OPPO Find X7 Ultra дебютував на ринку в січні. Найкращий фотофлагман володіє топовою основною камерою з чотирма датчиками по 50 Мп кожен і з надбудовами від Hasselblad. А ще він став першим смартфоном на ринку з двома перископними модулями.

На цей момент Oppo Find X7 Ultra є ексклюзивом для Китаю. Ціна від 6 до 7 тисяч юанів (від 32 тисяч грн або $845 до 38 тисяч грн або $985).

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