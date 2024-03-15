Oppo Find X7 Ultra - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark / фото OPPO

Експерти лабораторії DxOMark, яка складає рейтинги смартфонів, переглянули свій топ камерофонів. Новим лідером став Oppo Find X7, який вийшов у січні. Тепер це головний девайс для зйомки фото та відео.

Девайс набрав 157 балів – 156 за фото і 156 за відео – і посів перше місце рейтингу поряд із Huawei Mate 60 Pro+. Для порівняння, Huawei P60 Pro і iPhone 15 Pro Max, що розташувалися нижче, отримали 156 і 154 бали відповідно. Топовий флагман Google – Pixel 8 Pro – замикає топ 5.

Oppo Find X7 Ultra назвали, без сумнівів, найкращим носієм мобільної камери – "у фоторежимі він не має реальних недоліків". Фахівці DxOMark похвалили гаджет за гарне перенесення кольорів і баланс білого як під час зйомки фото, так і під час запису відео, ефект боке з природним розмиттям, дуже хорошу деталізацію на знімках із зумом і точну експозицію. Приклади фото можна подивитися нижче:

Відео дня

Фото Oppo Find X7 Ultra 15 березня 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 березня 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 березня 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 березня 2024
Фото Oppo Find X7 Ultra 15 березня 2024

Порівнюючи Huawei Mate 60 Pro+ і Oppo Find X7 Ultra, останній особливо виділяється з погляду портретної зйомки завдяки природним і точним кольорам і високому рівню деталізації в усіх умовах зйомки, підсумували експерти.

Нагадаємо, OPPO Find X7 Ultra дебютував на ринку в січні. Найкращий фотофлагман володіє топовою основною камерою з чотирма датчиками по 50 Мп кожен і з надбудовами від Hasselblad. А ще він став першим смартфоном на ринку з двома перископними модулями.

На цей момент Oppo Find X7 Ultra є ексклюзивом для Китаю. Ціна від 6 до 7 тисяч юанів (від 32 тисяч грн або $845 до 38 тисяч грн або $985).

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