Пристрої Huawei займають перші дві позиції в глобальному рейтингу камерофонів на початок 2024 року.

У смартфонів є низка різних характеристик, кожна з яких тією чи іншою мірою вирішальною при покупці. Одна з таких – фотоможливості. Авторитетні експерти з DxOMark оновили свій топ найкращих камерофонів на початок 2024 року.

Багато хто здивується, але лідирує в актуальному рейтингу камерофонів не новенький iPhone або Samsung, а пристрій Huawei – модель Mate 60 Pro+, випущена минулої осені. При цьому відразу ж за ним йде ще один смартфон бренду, Mate 60 Pro.

Чому Huawei Mate 60 Pro+ вважається найкращим

Широкий динамічний діапазон, ідеальна експозиція при портретній і пейзажній зйомці;

Природна передача кольору, швидкий і точний автофокус;

Ефективна система стабілізації при зйомці відео;

Хороший ефект розмиття і точне відділення об'єкта від фону в портретному режимі;

Змінна діафрагма дозволяє налаштувати глибину різкості для кожного конкретного випадку.

Ключовою особливістю Mate 60 Pro+ є інноваційна система камер, що включає технологію XD Optics. У нього в арсеналі основний датчик на 48 Мп, перископічний телеоб'єктив на 48 Мп (з 5-кратним оптичним зумом) і надширококутний об'єктив на 40 Мп.

Відео дня

Враховуючи позицію в рейтингу, про серйозні "мінуси" говорити не доводиться. Але якщо шукати їх, то при зйомці відео при слабкому освітленні помітний шум, а контраст особи і відтінків шкіри в складних сценах могли б бути краще.

За камерофонами Huawei, на третій і четвертій позиціях розмістилися iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. Також в топ DxOMark потрапили Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6 і vivo X100 Pro. Всі вони підійдуть навіть найвибагливішим любителям мобільної фотографії.

Якщо ви з тих користувачів, для яких автономність смартфона важливіший аспект, ніж продуктивність або фотоможливості, то сайт Tom's Guide склав рейтинг смартфонів, які найдовше тримають заряд.

Також є рейтинг смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Переможцем "гонки" став маловідомий Realme, випущений майже два роки тому.

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