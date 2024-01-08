Він став першим пристроєм з дюймовим сенсором Sony LYT-900 і двома перископними модулями.

Компанія OPPO представила флагманський камерофон Find X7 Ultra, який отримав декілька по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні на ринку, повідомляє GSMArena.

Головною особливістю Find X7 Ultra стала камера. Він став першим смартфоном з двома перископними модулями: один забезпечує 3-кратний зум, другий – 6-кратний. При цьому обидва підтримують систему оптичної стабілізації зображення.

Крім того, у ньому дебютував найновіший 1-дюймовий датчик Sony LYT-900, вбудований у ширококутову камеру. Він має діафрагму f/1,8 та оптичну стабілізацію зоображения. Такий же датчик отримає Xiaomi 14 Ultra. Всього на задній панелі встановлено чотири камери по 50 Мп кожна з надбудовами від Hasselblad, а для селфі встановлена камера на 32 Мп.

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Щодо інших характеристик, то тут зібрано ві останні тренди:

6,82-дюймовий AMOLED з кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю в 4500 ніт;

процесор Snapdragon 8 Gen 3 разом з ОЗУ LPDDR5X об'ємом 16 ГБ і внутрішнім накопичувачем UFS 4.0 до 1 ТБ;

акумулятор ємністю 5000 мАг, швидка зарядка 100 Вт по дроту і 50 Вт без проводів;

Wi-Fi 7, потужний вібромотор, захист IP68 і підтримка супутникового зв'язку.

На цей момент Oppo Find X7 Ultra є ексклюзивом для Китаю. Ціна від 6 до 7 тисяч юанів (від 32 тисяч грн або $845 до 38 тисяч грн або $985).

Також в цьому місяці Samsung представить флагманську лінійку Galaxy S24 разом з топовим камерофоном S24 Utra. За тиждень до анонсу секретів майже не залишилося: нам вже відомі характеристики, дизайн і навіть ціна.

А в березні-квітні має вийти Xiaomi 14 Ultra, який складе конкуренцію іншим камерофонам. Замість одного телевика виробник теж встановить відразу два.

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