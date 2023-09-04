У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO11 Pro.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила свої щомісячні рейтинги найкращих смартфонів на Аndroid за співвідношенням ціни і продуктивності. Традиційно склали п'ять топів на будь-який гаманець – всі вони пропонують максимум функціонала за найменшу ціну.

Як зазначають в AnTuTu, у 2023 році мобільний ринок "захопили" так звані субфлагмани. У плані потужності та функціоналу вони не дуже сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам, але коштують в рази дешевше, пропонуючи оптимальний баланс.

Серед моделей смартфонів, які можна купити, маючи в кишені 275 доларів, лідером став Redmi Note 12 Turbo. Відразу за ним йде Redmi Note 11T Pro. Замикає трійку OnePlus Ace Racing Edition.

У цінному сегменті до 410 доларів знову в лідерах суббренд Xiaomi – це Redmi K60. На другому місці – Redmi K60 Extreme Edition, а OnePlus Ace 2 Pro розмістився на третьому місці.

Розділ до 550 доларів очолює Iqoo Neo8 Pro на базі новітнього процесора Mediatek Dimensity 9200+ – відразу за ним фотофлагман Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третє ж місце зайняв iQOO 11s.

У наступній ціновій категорії, до 670, доларів, перші три місця належать Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra і Xiaomi 13.

Серед найдорожчих флагманів за ціною вище $700 лідирує iQOO11 Pro, Red Magic 8s Pro+ і Galaxy S23. Ці моделі розраховані на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

Відео дня

А тим часом в топі найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий"король". Актуальний рейтинг AnTuTu очолив OnePlus Ace 2 Pro, який працює на розігнаному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Коштує він при цьому трохи дорожче $400.

Також УНІАН розповідав про новий Android-смартфон, який буде отримувати оновлення 8 років і легко ремонтується. Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після покупки можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

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