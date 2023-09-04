Redmi Note 12 Turbo посів перше місце в найдешевшому сегменті / фото Xiaomi

Команда бенчмарка AnTuTu оновила свої щомісячні рейтинги найкращих смартфонів на Аndroid за співвідношенням ціни і продуктивності. Традиційно склали п'ять топів на будь-який гаманець – всі вони пропонують максимум функціонала за найменшу ціну. 

Як зазначають в AnTuTu, у 2023 році мобільний ринок "захопили" так звані субфлагмани. У плані потужності та функціоналу вони не дуже сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам, але коштують в рази дешевше, пропонуючи оптимальний баланс.

  • Серед моделей смартфонів, які можна купити, маючи в кишені 275 доларів, лідером став Redmi Note 12 Turbo. Відразу за ним йде Redmi Note 11T Pro. Замикає трійку OnePlus Ace Racing Edition.
  • У цінному сегменті до 410 доларів знову в лідерах суббренд Xiaomi – це Redmi K60. На другому місці – Redmi K60 Extreme Edition, а OnePlus Ace 2 Pro розмістився на третьому місці.
  • Розділ до 550 доларів очолює Iqoo Neo8 Pro на базі новітнього процесора Mediatek Dimensity 9200+ – відразу за ним фотофлагман Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2. Третє ж місце зайняв iQOO 11s.
  • У наступній ціновій категорії, до 670, доларів, перші три місця належать Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra і Xiaomi 13.
  • Серед найдорожчих флагманів за ціною вище $700 лідирує iQOO11 Pro, Red Magic 8s Pro+ і Galaxy S23. Ці моделі розраховані на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

Відео дня
Фото AnTuTu 04 вересня 2023
Фото AnTuTu 04 вересня 2023
Фото AnTuTu 04 вересня 2023
Фото AnTuTu 04 вересня 2023
Фото AnTuTu 04 вересня 2023

А тим часом в топі найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий"король". Актуальний рейтинг AnTuTu очолив OnePlus Ace 2 Pro, який працює на розігнаному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Коштує він при цьому трохи дорожче $400.

Також УНІАН розповідав про новий Android-смартфон, який буде отримувати оновлення 8 років і легко ремонтується. Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після покупки можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

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