Всі 10 з 10 позицій в рейтингу належить апаратам на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Відомий бенчмарк AnTuTu розповів про найпотужніші Android-смартфони у 2023 році. У свіжому рейтингу весь топ-10 окупували моделі на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Найпотужнішим смартфоном на сьогодні був визнаний OnePlus Ace 2 Pro, середній бал якого в AnTuTu склав 1,64 млн. Апарат має розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який виділяється наявністю великої випарної камери розміром 9140 квадратних мм.

Друге місце з невеликим відривом займає iQOO 11S, а третє – Red Magic 8S Pro+. Трохи нижче виявився ігровий iQOO 11 Pro, а п'ятірку найпотужніших замикає vivo x90 Pro+, який за сумісництвом є одним з найкращих камерофонів на ринку.

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Також звання найпродуктивніших Android-смартфонів розділили між собою OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo x Fold2 і Oppo Find X6 Pro.

Також AnTuTu оновив топ найкращих Android-гаджетів субфлагманского рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo, відразу за ним – realme GT Neo5 Se – перший смартфон з акумулятором місткістю 5500 мАг і 100-ватною зарядкою

Обидві ці моделі очолюють серпневий рейтинг з суттєвим відривом від всіх інших.

OnePlus Ace 2 Pro – новий рекордсмен по продуктивності

Як уже згадувалося, в основі смартфона лежить розігнаний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який і став причиною такої високої продуктивності. Також OnePlus впровадила нову технологію роботи з пам'яттю – середня швидкість відкриття додатків зросла втричі.

Решта спеки у Ace 2 Pro теж на рівні – 120-герцовий AMOLED екран, 24 Гбайт ОЗУ, топовий сенсор Sony IMX890 на 50-мегапікселів і одна з найшвидших зарядок на ринку: з 0% до 100% батарея заповнюється за 17 хвилин. Ще однією його "фішкою" стала технологія антидощу.

Вартість стандартної версії OnePlus Ace 2 Pro (12/256 Гбайт) починається з 410 доларів. Модель з 24 Гбайт ОЗУ і 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в $550. До України він навряд чи добереться, але на AliExpress вже можна знайти за ціною від 18 000 грн.

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