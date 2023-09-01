Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після купівлі можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

Компанія Fairphone, яка відома своїми довговічний модульними смартфонами, представила нове покоління. Модель Fairphone 5 пропонує неймовірні вісім років підтримки програмного забезпечення (ПЗ), включаючи п'ять великих оновлень Android.

Також апарат отримав свіжий дисплей, залізо, камеру і акумулятор. Модульна конструкція і екофрендлі-матеріали теж нікуди не поділися, повідомляє Gizchina.

Технічні характеристики Fairphone 5:

Дисплей: 6,46", 2700×1224 (20:9), OLED, 90 Гц, 880 ніт, Gorilla Glass 5.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778g), 2,7 ГГц, Adreno 643l.

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної, слот для microSD.

Камера: Основна (50 Мп, f/1,88, OIS), ширококутна (50 Мп, f/2,2, 117°).

Батарея: 4200 маг, швидка зарядка (30 Вт).

Крім того, у девайса при собі розташований збоку дактилоскопічний сенсор, 50-Мп селфі-камера, захист від пилу і вологи згідно з сертифікацією IP55, також є підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і NFC. В якості ОС використовується "чиста" Android 13.

Автор ютуб-каналу JerryRigEverything, який спеціалізується на перевірці пристроїв на міцність, також опублікував відео, присвячене новенькому Fairphone 5. Блогер назвав його "найкращим смартфоном на планеті" завдяки високому рівню ремонтопридатності й терміну підтримки ПО пристрою.

Fairphone 5 оцінили в 700 євро, або близько 28 000 грн. Хоч він й коштує помітно дорожче конкурентних моделей, але після купівлі можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року – по суті, купив і забув.

Нещодавно Fairphone також випустила найбільш "довговічні" навушники в світі. Якщо якийсь компонент зламається, можна купити новий на сайті виробника і самому замінити. Поміняти можна все: від амбушюр й динаміків, до портів та акумулятора. Таким чином навушники можуть прослужити не один десяток років.

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