Компанія Fairphone, яка відома своїми довговічний модульними смартфонами, представила нове покоління. Модель Fairphone 5 пропонує неймовірні вісім років підтримки програмного забезпечення (ПЗ), включаючи п'ять великих оновлень Android.
Також апарат отримав свіжий дисплей, залізо, камеру і акумулятор. Модульна конструкція і екофрендлі-матеріали теж нікуди не поділися, повідомляє Gizchina.
Технічні характеристики Fairphone 5:
- Дисплей: 6,46", 2700×1224 (20:9), OLED, 90 Гц, 880 ніт, Gorilla Glass 5.
- Процесор: 8-ядерний Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778g), 2,7 ГГц, Adreno 643l.
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної, слот для microSD.
- Камера: Основна (50 Мп, f/1,88, OIS), ширококутна (50 Мп, f/2,2, 117°).
- Батарея: 4200 маг, швидка зарядка (30 Вт).
Крім того, у девайса при собі розташований збоку дактилоскопічний сенсор, 50-Мп селфі-камера, захист від пилу і вологи згідно з сертифікацією IP55, також є підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і NFC. В якості ОС використовується "чиста" Android 13.
Автор ютуб-каналу JerryRigEverything, який спеціалізується на перевірці пристроїв на міцність, також опублікував відео, присвячене новенькому Fairphone 5. Блогер назвав його "найкращим смартфоном на планеті" завдяки високому рівню ремонтопридатності й терміну підтримки ПО пристрою.
Fairphone 5 оцінили в 700 євро, або близько 28 000 грн. Хоч він й коштує помітно дорожче конкурентних моделей, але після купівлі можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року – по суті, купив і забув.
Нещодавно Fairphone також випустила найбільш "довговічні" навушники в світі. Якщо якийсь компонент зламається, можна купити новий на сайті виробника і самому замінити. Поміняти можна все: від амбушюр й динаміків, до портів та акумулятора. Таким чином навушники можуть прослужити не один десяток років.