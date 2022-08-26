LastPass каже, що вихідний код і технічну інформацію було вкрадено.

LastPass - менеджер паролів, яким користуються понад 33 мільйони людей у ​​всьому світі, повідомив, що нещодавно хакер викрав вихідний код і конфіденційну інформацію після злому в його системи.

Про це пише Bloomberg.

Компанія не вважає, що будь-які паролі були використані в рамках злому, тому користувачам не потрібно вживати заходів для захисту своїх облікових записів.

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Розслідування встановило, що "неавторизована сторона" зламала програмне забезпечення, яке співробітники використовують для створення та підтримки продукту LastPass. За словами компанії, зловмисники змогли отримати доступ через єдиний зламаний обліковий запис розробника.

Атака вразила компанію, яка генерує та зберігає автоматично згенеровані паролі для кількох облікових записів, таких як Netflix або Gmail, від імені своїх користувачів, без необхідності вводити облікові дані вручну.

У соціальних мережах висловлювалися припущення, що хакери можуть отримати доступ до ключів до сховищ паролів після викрадення вихідного коду та конфіденційної інформації.

Проте аналітики кажуть, що малоймовірно, що вкрадений вихідний код дасть злочинцям доступ до паролів клієнтів.

Раніше Apple повідомила про серйозні вразливості в системі безпеки iPhone, iPad і комп'ютерів Mac, які потенційно можуть дозволити зловмисникам отримати повний контроль над "яблучними" пристроями.

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