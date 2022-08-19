Через уразливість в системі хакери можуть отримати "повний контроль" над пристроями.

Apple повідомила про серйозні вразливості в системі безпеки iPhone, iPad і комп'ютерів Mac, які потенційно можуть дозволити зловмисникам отримати повний контроль над "яблучними" пристроями.

Про це пише AP з посиланням на два звіти компанії.

Як зазначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливість дозволить зловмисникам видавати себе за власника пристрою та внаслідок чого запускати будь-яке програмне забезпечення від його імені.

Найуразливішими пристроями Apple є:

iPhone6S та більш пізні моделі;

планшети iPad 5-го покоління і новіше;

всі моделі iPad Pro та iPad Air 2;

комп'ютери Mac під управлінням MacOS Monterey;

деякі моделі iPod.

Власникам перерахованих вище пристроїв рекомендується в терміновому порядку оновити свої операційні системи до останньої актуальної версії.

Apple не розкриває, як, де і ким були виявлені уразливості.

Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 відбудеться у вересні. Раніше повідомлялося, що через візит Пелосі на Тайвань Apple може перенести випуск нової лінійки смартфонів.

Також УНІАН писав, що Apple вирішила не задирати ціну на базовий iPhone 14. Вартість молодшого смартфона 14-ї серії буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13. Разом з тим інші моделі лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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