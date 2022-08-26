Найчастіше кіберзлочинці атакували уряд і місцеві органи влади.

Протягом шести місяців війни урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, зареєструвала 1 тис. 123 кібератаки.

Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Відзначається, що найчастіше кіберзлочинці атакували уряд і місцеві органи влади.

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"Також серед основних цілей - комерційні та фінансові установи, Органи сектора безпеки та оборони, підприємства енергетичного сектора, транспортної галузі та телекому – вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та російські хакери:

12 травня російські хакери здійснили кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона. Хакери розсилали небезпечні листи з темою "Про проведення акції помсти в Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

26 липня російські хакери з ФСБ в черговий раз атакували українців через електронні листи, використовуючи теми "Інформаційний бюлетень" і "Бойове розпорядження".

У липні були зареєстровані 203 кібератаки російських хакерів.

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