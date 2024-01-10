Цей Android-смартфон майже на 30% потужніше за iPhone 15 Pro Max, але при цьому коштує набагато дешевше.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала список найпотужніших смартфонів у світі за 2023 рік. У ньому зібрані моделі, які доступні на міжнародному ринку – і він помітно відрізняється від аналогічного рейтингу для Китаю.

Лідер топа – iQOO 12 від Vivo, який набирає в тестах 2.08 млн балів. У цьому допомагає потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3. Його доповнює окремий чипсет Q1, який знижує енергоспоживання на 10%, підтримує високу роздільну здатність в іграх й при цьому зберігає комфортну температуру смартфона.

Відразу за ним в трійці кращих розташувалися Xiaomi 13 і Samsung Galaxy S23 Ultra. Обидві моделі вийшли досить давно – ще на початку 2023 року. І вони по цей час розривають майже всіх конкурентів в тестах.

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Решту позицій рейтингу розділили Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13t Pro, OnePlus 11, Honor Magic 5 і Poco F5 Pro. Останній виявився єдиним учасником топ-10 з позаторішнім чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Більше різноманітності в плані встановлених процесорів в топі "середняків". Першу трійку займають моделі на Snapdragon 7+ Gen 2, але решту топу розділили апарати з чіпами MediaTek Dimensity 8200 і 8100.

Зауважимо, що рейтинг AnTuTu формується на основі декількох ключових параметрів смартфона, включаючи тактову частоту процесора, обсяг ОЗУ, потужність графічного чіпа і оптимізація системи. Найчастіше саме оптимізація стає визначальним фактором в процесі тестування: якщо вона не достатньо хороша, навіть найпотужніший на цифрах смартфон покаже низький результат.

Очікується, що iQOO 12 буде носити звання "найпотужнішого" в світі до виходу Galaxy S24 Ultra. Судячи з бенчмаркам, найтоповіша модель буде оснащена розігнаною версією Snapdragon 8 Gen 3. Така ж схема застосовувалася в Galaxy S23 зі Snapdragon 8 Gen 2.

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