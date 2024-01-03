Запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила рейтинг найпотужніших Android-смартфонів, і в ньому новий лідер – це OnePlus 12. Апарат отримав найбільш передові рішення в індустрії і на сьогодні є найпотужнішим смартфоном не тільки серед Android, але і в принципі.

Топова версія OnePlus 12, яка отримала зв'язку Snapdragon 8 Gen 3 і 24 ГБ оперативної пам'яті, набрала в тесті AnTuTu 2,18 млн балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах набирає максимум 1,64 млн бала.

На другому і третьому місцях розташувалися дві моделі на базі чіпа MediaTek Dimensity 9300 – Vivo x100 і IQOO Neo9 Pro, хоча розрив мінімальний.

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У десятку лідерів увійшли iQOO 12, Red Magic 9 Pro+, nubia Z60 Ultra, vivo X100 Pro, ну а замикають рейтинг перші в світі смартфони на Snapdragon 8 Gen 3 – лінійка Xiaomi 14. З появою нових моделей топові флагмани Xiaomi можуть і зовсім вилетіти з рейтингу.

Також AnTuTu оновив топ найкращих Android-смартфонів середнього рівня. Більше пів року цей рейтинг очолювали Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo5 Se на базі Snapdragon 7+ Gen 2, і ось зараз з'явився новий лідер – Redmi K70E на Dimensity 8300-Ultra.

Очікується, що OnePlus 12 буде носити звання "найпотужнішого" до виходу Galaxy S24 Ultra. Судячи з тестів, топова модель буде оснащена розігнаною версією Snapdragon 8 Gen 3. Така ж схема застосовувалася в Galaxy S23 зі Snapdragon 8 Gen 2.

А раніше на ринку був представлений Android-смартфон з "найдовговічнішою" батареєю. Як запевняє виробник, акумулятор Honor Х50 Pro не "помре" навіть після чотирьох років використання, а сама батарея забезпечує автономність в середньому два дні від одного заряду.

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