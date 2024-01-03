У центрі уваги – можливості штучного інтелекту.

Тепер офіційно: презентація лінійки смартфонів Galaxy S24 та інших пристроїв Samsung відбудеться 17 січня. У центрі уваги – можливості штучного інтелекту.

Івент розпочнеться о 20:00 за київським часом і буде транслюватися на сайті Samsung і на YouTube.

Згідно з витоками, компанія збирається реалізувати в лінійці Galaxy S24 всі найактуальніші тренди і фішки. Як мінімум, ми чули про супутниковий зв'язок і титанову рамку, а батарею прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще суттєвіше.

Втім, основний упор буде зроблено на штучному інтелекті (ШІ). З осені виробник просуває бренд Galaxy AI, тому чекаємо від новинок багато розумних функцій. Одна з таких – голосовий перекладач, який буде активуватися під час телефонних дзвінків і переводити сказане в реальному часі.

У плані дизайну змін серйозних змін не передбачається, якщо не брати до уваги плоский екран у топової моделі S24 Ultra. Показово, що Samsung, яка свого часу і ввела моду на вигнуті дисплеї, закінчує випускати такі моделі однією з перших.

Ціни вже теж відомі: Galaxy S24 і S24+ коштуватимуть від 900 і 1149 євро відповідно – це на €50 дешевше, ніж попередники. А ось S24 Ultra навпаки подорожчає на €50 – флагманський камерофон обійдеться в €1450.

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