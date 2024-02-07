Запасу продуктивності у кожного з них вистачить щонайменше на 5 років.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала список найпотужніших смартфонів у світі початку 2024 року. У ньому зібрані лише ті моделі, які доступні на глобальному ринку – і він помітно відрізняється від аналогічного топа для Китаю.

Лідер топа – Red Magic 9 Pro, який набирає в тестах 2.09 мільйона балів. Він оснащується найактуальнішим процесором Snapdragon 8 Gen 3 з активною системою охолодження. А ще у нього сенсорні кнопки для ігор з боків.

Відразу за ним в трійці кращих розташувалися iQOO 12 і Nubia Z60 Ultra, які теж працюють на Snapdragon 8 Gen 3. Щороку бренд Qualcomm оновлює флагманську лінійку процесорів Snapdragon, а багато компаній прагнуть якомога швидше випустити свої новинки на свіжому чипсеті.

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У десятку лідерів увійшли vivo x100 Pro, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Xiaomi 13, Galaxy S23 Ultra і Galaxy S23+. Як видно, апарати Samsung зайняли цілих 5 рядків топа.

Якщо враховувати девайси, які доступні тільки в Китаї, то найпотужнішим зараз є OPPO Find X7. У бенчмарку AnTuTu він набирає значні 2.209 млн балів. Для порівняння, найтоповіший iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах показує 1,64 млн бала.

Тим часом в рейтингу найпотужніших смартфонів середнього класу лідирує Redmi К70Е на чипсеті Dimensity 8300-Ultra. Він помітно випереджає всіх конкурентів і напевно ще не скоро поступиться своїм місцем новому лідеру.

Якщо ж вам потрібен смартфон з найкращим екраном, експерти DxOMark склали актуальний топ на початок 2024 року. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

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