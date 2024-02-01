Найкращий екран на ринку смартфонів тепер у Samsung. Їх новітній флагман обійшов всіх Android і iPhone-конкурентів.

Минулого місяця корпорація Samsung представила флагманську лінійку Galaxy S24. Крім ШІ-фішок і рекордної підтримки Android, новинкам є чим похвалитися і в інших областях: так, за підсумками серії тестів DxOMark екран S24 Ultra отримав найвищу оцінку і посів першу сходинку відповідного рейтингу.

Galaxy S24 Ultra набрав 155 балів, випередивши всіх конкурентів, включаючи серію Google Pixel 8 / 8 Pro, колишнього лідера рейтингу. Всупереч критиці за схожість з попередником, новинка обійшла його на 12 позицій.

Фахівці DxOMark високо оцінили в Galaxy S24 Ultra точність передачі кольору і якісну роботу підсвічування, хорошу читаність в будь-яких умовах, а також плавну роботу тач-скріна. А завдяки покриттю антивідблиску Gorilla Glass Armo картинка при яскравому освітленні виглядає насиченішою, ніж у конкурентів.

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Є і декілька мінусів, але, враховуючи місце в рейтингу, вони несуттєві: при перегляді під кутом можна помітити відхід в зелений або рожевий відтінок, а мінімальну яскравість назвали занадто високою для використання вночі або в темному приміщенні.

В актуальний на 2024 рік топ також потрапили Galaxy Z Fold 5, Pixel Fold й Honor Magi5 Pro. Pro-моделі iPhone 14 та iPhone 15 замкнули десятку кращих.

Нагадаємо, що Galaxy S24 Ultra отримав екран Dymanic AMOLED діагоналлю 6,8 дюйма з роздільною здатністю 3120 х 1440 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і LTPO.

У порівнянні з торішньою моделлю, екран S24 Ultra став набагато яскравіше і енергоефективніше, а пікова яскравість тепер досягає 2600 ніт. А ще компанія нарешті підвищила частоту ШІМ, завдяки чому екрани стали відчутно менше мерехтіти.

Раніше в ході тестів з'ясувалось, що у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський флагман не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед неігрових смартфонів.

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