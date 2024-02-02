У свіжий рейтинг увірвався флагман OPPO Find X7 з процесором MediaTek.

Головний бенчмарк AnTuTu, який регулярно оцінює продуктивність смартфонів, оновив рейтинг найпотужніших Android-пристроїв початку 2024 року, і в ньому новий лідер. Це модель OPPO Find X7 на чіпі Dimensity 9300.

Цей OPPO отримав найпередовіші рішення в індустрії і станом на сьогодні є найпотужнішим смартфоном не тільки на ринку Android, але й в принципі. У бенчмарку AnTuTu він набирає 2.209 млн балів. Для порівняння, iPhone 15 Pro Max в аналогічних тестах показує 1,64 млн бала.

На другій позиції опинився iQOO 12 Pro, на третій – ASUS ROG Phone 8 Pro. Обидва з чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, результат яких за підсумками тестування становить 2,206 і 2,204 балів відповідно.

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Загалом, основну частину списку найпотужніших телефонів зайняли флагмани на базі новітнього Snapdragon 8 Gen 3, але лідером все ж виявилася модель із процесором MediaTek.

Також AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших Android-смартфонів середнього рівня. Лідер топа – Redmi K70E на чипсеті Dimensity 8300-Ultra. Він помітно випереджає всіх конкурентів і напевно ще не скоро поступиться своїм місцем новому лідеру.

Якщо ж вам потрібен смартфон з найкращим екраном, експерти DxOMark склали актуальний топ на початок 2024 року. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

А якщо ви в пошуках бюджетного смартфона на Android, ми зібрали короткий гайд, на які характеристики потрібно звернути увагу в першу чергу.

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