А ось iPhone 14 Pro і Pro Max підкачали – у них зберігся старий внутрішній дизайн.

Фахівці компанії iFixit вже розібрали новий iPhone 14. Вони підтвердили, що молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт.

При цьому, як говориться в огляді, зміни не обмежилися тільки знімною задньою панеллю. Корпус iPhone 14 з боку екрана теж легко замінюється шляхом металевої пластини, яка відокремлює його від інших компонентів і спрощує зняття екрана. Таким чином, смартфон досить легко розкрити як спереду, так і ззаду.

За словами iFixit, ця конструкція різко контрастує з іншою частиною телефонної індустрії, зокрема, Android-смартфонами, які легко розкриваються ззаду, але не спереду. Наприклад, у смартфонів Galaxy легко поміняти задню кришку, а ось дістатися до дисплея – завдання не з легких, тому що в процесі треба пробиратися через весь телефон, позбавляючись від компонентів, а після заміни дисплея зібрати його назад деталь за деталлю.

У результати експерти присвоїли новому смартфону Apple рейтинг ремонтопридатності 7 з 10 балів і підкреслили, що "це найремонтопридатніший айфон" з часів iPhone 7, випущеного у 2016 році.

Втім, є один момент – в Pro-моделях iPhone 14 збереглася стара архітектура, тому дана ремонтопридатність є "фішкою" стандартних моделей.

До слова, в Штатах ремонт задньої кришки iPhone 14 коштує $169, iPhone 14 Plus – $199. iPhone 14 Pro – вже $499, а iPhone 14 Pro Max – $549. При цьому для всіх смартфонів процедура при наявності підписки AppleCare+ обійдеться у 29 доларів.

А тим часом компанія готується до своєї другої у 2022 році осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

Вас також можуть зацікавити новини: