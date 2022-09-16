Така конструкція застосовується вперше після iPhone 4S.

Сьогодні по всьому світу почалися продажі iPhone 14, 14 Pro і 14 Pro Max. Як пишуть у своїх оглядах західні профільні видання, молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спростить їх ремонт.

Така конструкція застосовується вперше після iPhone 4s, передає MacRumors.

Як відомо, у 2020 і 2021-х поколіннях заміна панелі проводилася після розбору всього смартфона з фронтальної сторони. Водночас розбиту тильну кришку iPhone 11 та старіших моделей й зовсім не можна було відремонтувати – доводилося міняти смартфон цілком. Тому Apple повернулася до менш витратної та більш екологічної схеми.

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При цьому відкрити корпус iPhone 14 з боку екрана все так же можливо, тому зміна конструкції не повинно вплинути на ремонт екрана. В оглядах видань не згадується, що iPhone 14 Pro і 14 Pro Max мають легкознімну задню кришку – ймовірно, це буде "фішка" звичайних айфонів 14.

До речі, в Штатах ремонт задньої кришки iPhone 14 коштує $169, iPhone 14 Plus – $199. iPhone 14 Pro – вже $499, а iPhone 14 Pro Max – $549. При цьому для всіх смартфонів процедура при наявності підписки AppleCare+ обійдеться у 29 доларів.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні Apple випустила iOS 16 – оновлення можна встановити на iPhone 8, iPhone SE (2020) і новіше. Всіляких змін нараховується більше сотні, але помітних і ключових всього кілька, як функція Always On Display і загальна медіатека в хмарі.

Що стосується iPadOS 16 і macOS 13, обидві системи вийдуть не раніше, ніж у жовтні. Точну дату реліз повідомлятимуть на жовтневому івенті, де і покажуть нові планшети, "маки" і "макбуки".

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